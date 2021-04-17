【本報訊】不少內地人因撐香港反送中而被捕，不論是因為當時身在現場，回內地後遭秋後算賬，還是在內地公開表態而被當局以尋釁滋事罪拘捕、判刑。此外，亦有持雙程證的內地大學生在香港因參與上水「和你shop」當場被捕，上星期獲判無罪。

內地獨立調查記者黃雪琴前年6月9日在香港記錄遊行，之後發文指在遊行隊伍中，感受到香港人「人人自危」的情緒，同年10月17日她在廣州被以尋釁滋事的罪名刑事拘留。另外，傳媒人張賈龍在Twitter轉發反送中文章後，被當局逮捕並一直拘留，今年一月被罪判囚一年半，但扣除拘留時間，2月獲釋。異議人士徐昆在Twitter轉發逾千條聲援反送中的文章，前年8月被拘捕。

內地生脫罪 網民公審

不單是反送中，反對「港版國安法」也會被控尋釁滋事。廣東維權人士張五洲去年6月在街頭舉起「勿忘六四、撤回惡法」的標語，並上載至Twitter，被指尋釁滋事遭判刑兩年9個月。

另外，也有內地學生在香港被指參與遊行、示威被捕。2019年12月，一名持雙程證來港的何姓內地學生，被指參與上水「和你shop」，涉非法集結被捕。案件於上周判決，該名內地學生和另外兩名同案港人被告獲判無罪。不過，案件在開庭時公開了該名內地學生的名字，不少微博網民均表憤怒，「敢回學校就有人敢揍你信不信？」