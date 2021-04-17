動物放生後，自由是自由了，但沒求生能力，終究是個死。香港有研究員放生夜鶯及麻雀，以無線電遙測技術追蹤，發現十天內十二隻死掉其六，港人為自由移民結果也是一樣？

日本每年有紅白歌唱大賽，香港則有移民投身加拿大多倫多紅事白事領域，服務先人、後人與新人，只要肯做餓不死人。似乎移民不是放生，卻像動物大遷徙，牠們擇地，我們搵路。

撰文：黃啟發

【白事預置師：破地獄要人】

做戲不能盡信，婚禮與葬禮不一定是四一之比，疫情下說不定對調，近來Hopkins便忙得要命。這名香港移民在多倫多一間非牟利機構擔任墓園及殯儀預置顧問，話明預置，即是在生的人預先買下墓地或骨灰龕位，香港樓市瘋狂，多倫多的陰宅市場也很熾烈，每年4月加價約一成，不少人早買但願遲享受，例如東正教徒只土葬不火化，而且墓碑必須向東，便要預置霸位。

自選陰宅免拗撬

生前安排後事，可免子女爭拗，他解釋：「拗撬是有的，我在墓園都見過，嗌交打交都有，火葬還是土葬已經是很大分歧。」英國不以國葬送別菲臘親王，便是其本人意願，「另一個拗撬是錢，一般人都買了人壽保險，有些小朋友只想攞遺產，想盡快決定，盡快搞掂，簽完紙，攞死亡證，然後攞遺產，分咗佢買屋。」如此性情中人，鬼佬多過華人？「我看見是鬼佬多，因為鬼佬沒有儲蓄習慣，金錢對他們來說很有逼切性；華人通常都有儲蓄習慣，可說是富裕一點，家中狀況不會勒得好緊。」

富裕自有富裕的課題，有些擔心失禮死人，父母後事但求花得多，Hopkins指出：「可能兩老不是想要最好的，可能他們想要簡單，可能想環保，不想要油漆棺木。棺木價錢由一千幾百（加元）到一萬以上都有，如果先人沒有預置的知識，後人往往多付了錢。」這位仁兄老是倒公司的米，向客人推薦中下價貨品，「講真，石棺話就話50年warranty，唔通你掘返出嚟睇吓有冇爛？」

該NGO在大多倫多共有十個墓園，他總叫客人親身視察，「睇地好緊要，即使我講到天花龍鳳，後有靠山，前有一望無際，左青龍右白虎，冇用㗎，可能你去到只因為一棵樹就唔鍾意。」有消息指英女皇一旦逝世後將與菲臘親王同葬，外國夫婦同葬男右女左，中國人相反，那是以墓碑面向計算。西人不介意上下合葬，但不保證woman on top，先走那位自然在下方，後隨來者充當「上格」雲頓，中國人不吃這套。

Anthony Hopkins在《沉默的羔羊》殺人吃屍，本文這位Hopkins則服務死人，他更幫助活人，手提號碼大放送，客人一旦過身，家屬往往直接找他而不打給殯儀館，免受左駁右駁、留言留號煎熬，「去到這個位家人好迷惘，已經有屋企人唔喺度，手足無措唔知點算好，仲要佢等？」電話長開、陪着你走的情操，不是人人做得到，「我可以同你講，有人三更半夜打畀我，其實晚上九點後有人打畀我，我就知道冇好嘢。」

好嘢衰嘢視乎觀點與角度，畢竟加拿大人稱喪事為celebration of life，齊歡唱同慶賀，他們不是死過，只是活過，「香港和這邊的殯儀業好大分別，在香港去到八、九十歲甚至一百歲都是哭喪，佢哋唔會覺得賺咗；我們這邊覺得去到這個歲數享受過了。可能大家的生活習慣不同，香港搵錢搵錢搵錢，搵完錢玩完又要搵錢，但我們這邊返工的purpose是life balancing。」

Celebration形式很多，包括破地獄，據他說整個多倫多只有一位破地獄師傅，雖然面積較小的溫哥華行情不明，已教本文記者心動，多麼想遠赴當地與地獄作對，他也說：「講真我都有諗過，不過宗教問題，我信基督教，無端端走去破地獄？」

記者不吃宗教這套，大可入行，他說：「可以諗下，講真行行出狀元，唔好睇小每一行，破地獄儀式都係幫一個family，他們會好過好多，你抱着這個心態就OK。」他認為家屬感受最重要，例如老來喪偶，「一切都是做給配偶看，給在生的人看，用一個儀式讓他/她知道這件事完結了，要踏前一步去走餘生的路。」

獨守墓園膽自大

地獄的事物，人間未嘗沒有，他在多倫多讀書時與同學租屋同住，同學在房間內，他在客廳打機，忽聞廚房雪櫃不斷開關，多日如是，一天他忍無可忍喝罵：「你唔好再玩，好煩呀！」對方果然收聲，過不了幾天又故態復萌，他鼓起勇氣走到廚房對着雪櫃「鬧鬼」，自此家中再沒鬧鬼，誰想到多年後投身殯儀業又再領教。

有時晚上OT，獨守墓園辦公大樓，忽然傳來腳步聲，當下他快快完成手頭工作走人；Pickering墓園有幢兩層古舊建築物，明明裏面只有他一個，木樓梯有人上落吱吱作響，這方面任何員工都曾領教。說到怪事，本報道原定清明節刊出，然而電話錄音平白失去近一小時內容，空有檔案播放不到，怪談無關移民，我們沒必要裝神弄鬼。

膽大歡迎入行，這行還有殯儀官（Funeral Director）、防腐化妝師（Embalmer）等職位，都願意聘請華人，取其勤力，單說Hopkins的部門六至七成是自己友，「我哋唔會做又三十六，唔做又三十六，會做好自己。」記者想搞清楚，這裏說的華人是指香港人還是內地人？「香港人，全部講廣東話！」

【紅事見證人：CBC都想搵返Asian】

見證香港移民進進出出多倫多的Fidelia，97移民大潮，是年17歲的她舉家移居此地，後來家人回流香港，唯獨她不愛熱鬧，留下至今。話說她曾經從事社會服務，接觸過鬧離婚的個案，周末卻兼職處理結婚個案，替新娘化妝，不愛熱鬧的她卻投身熱鬧的婚嫁行業，六、七年前告別社會服務，專心紅事。

曾幾何時香港移民跑掉了，她八成客人新娘都是CBC，她說：「我很多客人生於斯長於斯，她們仍然比較相信化妝應該找一個Chinese或Asian。」她又出租婚紗裙褂，以及安排攝影師，「北美台山人很多，她們的父母可能是台山人，都是廣東人，他們都想個女着褂，即使唔着褂，無論如何都要有套中式衫去斟茶。」

港人日少，內地人日多，哪些新娘穿甚麼？「褂是廣東人着的，內地人唔着褂，佢哋着旗袍，或者大陸明星着咩佢哋跟住着咩。」記者有意在今次訪問探討多倫多剩下幾多香港文化，原來即使新娘着褂斟茶，骨子裏也是西化，「這裏很多竹升跟隨鬼佬一套，西人一件婚紗着到底，佢哋唔換衫，佢哋唔明點解中國人要換衫，覺得換頭飾換化妝好煩。」

寧選後庭拒搞大龍鳳

據Fidelia所說，過門當天姊妹玩新郎、開門利是討價還價，當地華人結婚一應俱全，莫非雙方也會吵到面紅耳熱，一如在港？「呢度就冇，呢度啲人冇咁狠，佢哋純粹知道要做這件事，大家like a game去玩，我未見過有人唔畀入門。而且呢度啲人好緊張個rundown，夠鐘就唔再搞。呢度唔只華人做姊妹，有唔同種族的人，對她們來說這是很funny的事，不是鬧交搵錢的事。」

斟茶稱為tea ceremony，要是香港新娘嫁鬼佬，對方父母樂意參與，大妗姐在旁指點，「多倫多大概只有一個摩登大妗姐，我想做佢徒弟佢都唔畀！」那大妗姐甚是搶手，但多倫多到底不同香港，搵食難以獨沽一味，據知那人另有副業。記者只想知道，要是香港現成的大妗姐移民多倫多，搵到食嗎？「應該OK，但很seasonal（旺季4至10月），也不及香港popular，第一這裏華人主要是大陸人，大陸人唔興大妗姐，另外請大妗姐主要是父母很傳統。」

疫情前Fidelia每年返港入貨，去金都商場買褂；病毒一到天變地變，人群不能聚集，宴會廳關門，去年她一半生意取消，一半延期，延至遙遙無期。去年7月安大略省unlock，容許室內婚禮10人，少數人打鐵趁熱閃婚快嫁，賓客十個八個照殺，只行教堂謝絕大龍鳳；也有人本來無意去年結婚，忽然拉埋天窗，取其不能擺酒，有藉口不聽父母號令。

去年安省重見天日後，室外婚禮最多25人，「去年我做咗一個好得意的現象，做咗好多所謂backyard wedding，客人屋企後園搞一個細細哋、25人的婚禮，pandemic之前基本上不會出現。」可惜如今當地又lockdown，但香港移民湧至，不利因素卻似利好，結果大家都估唔到。