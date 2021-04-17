【本報訊】被判監八個月的何秀蘭，已被送到大欖懲教所接受21日隔離檢疫。據探望過何的人士指，她前晚雖睡得不好，但精神意志很好，未來會專注看書、寫字。探望過李卓人的職工盟總幹事蒙兆達形容李意志堅定，未見他情緒低落，李太鄧燕娥更指，李對爭取基本人權而入獄無悔無怨。

何秀蘭的社交網站昨發文，「小編」指何秀蘭除了自行清潔囚室外，早晚會做簡單運動，「未來的日子除了看書、寫字，也要好好鍛煉身體」，又表示「不掛念咖啡，但卻很期待周日的奶茶」。

何秀蘭心繫獄中戰友

何秀蘭亦關注8.18和8.31案的被告，對於楊森獲判緩刑，何感到略為放心，但李卓人和黎智英被判監14個月，何就感到難過。如想寫信給何秀蘭，可把信件寄到九龍彌敦道557號永旺行19樓，並註明「去信予何秀蘭」。

李卓人方面，其妻鄧燕娥昨到收押所探望丈夫，她透露女兒不在香港，對爸爸被判監感到不開心。鄧得知判刑一刻感震驚，因為沒有預料如此重，她表示正積極考慮上訴，會聽取律師意見。對於丈夫入獄，她稱今時今日「非理性年代，都要接受，會鼓勵自己鼓勵佢」，同時希望李卓人在獄中多點休息，因為「佢咁多年為勞工事務奔波，冇乜休息」。

鄧燕娥探望李卓人後稱，李情況良好，沒有不習慣及不舒服。她又指李覺得仍有集會權利，因表達意見的權利十分重要，所以不覺得後悔，「雖然𠵱家要坐監，為咗爭取權利，但都係無悔無怨」。蒙兆達指，未見李卓人情緒低落，形容他意志堅定。就8.18案件，他指李初步欲就定罪及刑期提出上訴，稍後會與律師會見及商討。此外昨早近10時，黎的女兒、民主黨李柱銘和何俊仁昨到赤柱監獄探望黎智英。