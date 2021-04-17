【本報訊】昨日逾20宗初步確診中，暫錄得一宗本地源頭不明個案。患者是一名31歲女子，在將軍澳保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園任教中文，潛伏期及傳染期曾到訪多間食肆，並到尖沙嘴彩福皇宴出席婚禮，當日多達200名賓客出席，涉嫌違反防疫規例。衞生防護中心表示會調查婚宴人流聚集情況，不排除有賓客曾離座互動，若懷疑違法將轉交相關部門跟進。

賓客離座互動 或涉犯聚

衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，該名31歲女子住啟德啟晴邨康晴樓，4月15日教職員常規檢測被發現初步確診，沒有病徵，最後上班日為4月16日，暫約100多名師生須檢疫。保良局回應稱， 由於她教授對象為全校學生，校方全體教職員及學生將接受檢疫，並由今日起暫停服務14天，以進行全面消毒。

該名患者4月14日曾到訪迪士尼樂園及荃灣海之戀商場的海底撈用膳、4月16日到美容中心，4月1日、10日及13日曾往位於觀塘泓富廣場的The Corner-Muay Thai & Fitness練習泰拳，與其一同練習的學生及導師須接受檢疫。該拳館昨晚在fb專頁發文，場地已即時關閉並清潔，學生課堂有效期將自動延長。

患者4月10日曾到尖沙嘴彩福皇宴出席婚禮，當日多達200名賓客被安排到10個房間用膳。惟根據防疫規例第599F章的要求，任何宴會活動人數不得超過20人，即使劃分多個小組，如不同組別的賓客之間有接觸，仍被視作同一宴會，或涉違反規定。

衞生防護中心總監林文健稱，正調查婚宴是否違反防疫規例，包括是否有參加者離座與其他賓客互動等，如涉嫌違法將交由相關部門跟進。

另外，昨新增源頭不明個案包括一名66歲維修工人，住牛頭角樂華（北）邨秉華樓，並於啟德承啟道工作，因工作地點會共用洗手間，全體同事須檢疫。患者曾到訪食肆包括旺角倫敦大酒樓、觀塘廣場龍寶酒家等。