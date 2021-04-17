【本報訊】李柱銘、吳靄儀等多名泛民元老及壹傳媒創辦人黎智英等九人被控組織及參與前年未經批准集結，分別被判監8個月至18個月，多國政府發聲反對，其中美國國務卿布林肯譴責並形容是政治檢控。

布林肯前日發表聲明指：「中港當局針對打壓只是行使受保障權利、以及言論及和平集會等基本自由的港人。判刑是中國和香港當局破壞《基本法》與《中英聯合聲明》保障的權利和基本自由又一例證，目的是消滅所有形式的反對聲音」。他指華府會繼續與港人並肩，「對抗北京攻擊他們的自由和自治」，並要求釋放所有因行使基本自由而被扣留或監禁的人。

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英國外相藍韜文促請港府停止檢控民主支持者。他發聲明說：「香港當局針對泛民領袖的起訴決定不可接受，必須停止。」他又說，和平示威是香港的基本生活方式，受到《中英聯合聲明》和《基本法》保障，應該予以肯定。他表明英國會繼續與港人站在一起。黎智英擁有英國國籍，但英國外交部之前表示不能向他提供領事協助，因為中國不承認雙重國籍。

另一方面，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利的發言人透過聲明警告，香港多名民主派元老因非法集結被判刑，損害香港的基本自由和「影響歐盟與中國關係」。

發言人說：「一些人士因行使受保障的公民權進行非暴力活動而遭長期監禁，進一步顯示民主空間繼續收窄，侵蝕香港的基本自由。這些在香港發生的事情，令人質疑中國履行國際承諾的意願，損害歐盟與中國之間的信任和關係。」聲明最後說，必須確保港人可行使《基本法》與《中英聯合聲明》保證的基本自由，包括和平集會。

賴清德：惡法利刃刺香港心臟

在台灣，高雄市議員黃捷直呼：「中共踐踏人權的方式每況愈下，已經到了令人不寒而慄的地步。」副總統賴清德也在facebook聲援黎智英，指「惡法的利刃，刺進香港的心臟」。賴清德表示，民主的呼喚依然存在，而黎智英等人陸續被判刑，顯見中國政府已徹底偏離正軌，習慣性用惡法懲罰香港人民。他指出，若以為關押媒體，就沒有人民的怒吼；以為執行惡法，就可讓追求民主的人民退縮，顯然不了解自己的人民，也不珍惜自己的人民。

本港律政司發聲明回應指，絕不同意有政客提出「欠缺事實基礎的批評」，稱港府尊重及重視《基本法》保障的權利和自由，但這些權利和自由並非絕對，「是可受到限制」，包括基於公共秩序及保障他人的權利自由，同時重申外國政府不應企圖干預香港特區事務。