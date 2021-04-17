周六下午，英國的溫莎堡外聚滿了大批民眾，他們都是為了前來悼念早前離世的菲臘親王。按照菲臘親王意願，他的喪禮以私人形式在溫莎堡內的聖佐治教堂舉行，公眾雖然無法直接參與，但仍無阻他們特地前來悼念的決心。

從溫莎—伊頓火車站步出，沿途是大量警力佈防，以確保喪禮順利進行。只是，警力雖多，但民眾依然能夠靠近溫莎堡外，以最接近的距離悼念菲臘親王，盡顯皇室的親民作風。

到達溫莎堡外，已有大批傳媒在現場守候。因疫情緣故，英國王室早前已建議民眾若想悼念親王，可以簽署王室網站上的弔唁冊或向慈善團體作捐贈，結果仍然有大批民眾前往。民眾湧到現場，有人帶上鮮花、有人披上英國國旗，在場的人橫跨多個年齡層，但前來都是為了向親王作最後致敬。

訪問在場人士，不少是都是從另外的城市特地前來溫莎堡，有一個來自東南部城市樸茨茅斯（Portsmouth）的家庭，坐了一個多小時的車程，三代人一起來到，坐着輪椅的祖母說，「他是一個很好的男人（wonderful man），他陪了英女王73年了」。

下午3時，喪禮開始，本來喧囂的場外突然沉靜下來，大家閉上了嘴，靜靜地為離去的親王默哀。沒有大肆宣揚的私人喪禮，沒有逼迫的悼念，讓人感受得到受人尊敬的力量。

駐英記者 李雨夢

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