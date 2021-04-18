中央出手改變香港選舉制度，本地修例火速展開，相關綜合條例草案正由立法會組成法案委員會處理，日前已進入逐條審議階段。其中條例禁止呼籲投白票備受關注，民主黨主席羅健熙指，特首選舉才設有最低門檻，投白票或會有影響，但立法會選舉規則不同，白票多過有效票，仍然不影響選舉結果，質疑事出於政府擔心投白票成為風氣，令政府「冇面」。

「完善」選舉制度綜合修訂條例草案加入新罪行，任何人在選舉期間內藉公開活動，煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬非法，最高可判監3年。民主黨主席羅健熙今午於《城市論壇》表示，投白票為選民自由，呼籲投白票也不會造成對任何人不公平。他反指，早前政府宣稱有200萬人支持「完善」選制，毋須擔心投票率低，質疑政府擔心投白票成風，導致政府「冇面」，故出此下策，強調立法會選舉即使白票多於有效票，仍不影響選舉結果。

同場的建制派人士則為禁呼籲投白票護航，民建聯立法會議員梁志祥表示，投白票會影響選舉，即使未必影響候選人勝選的機會，但難以排除製造選舉不公平及造成選舉導向。理工大學香港專上學院講師陳偉強則指，禁止呼籲投白票有利溫和民主派，阻止狙擊溫和民主派的聲音，質疑羅口是心非或政治智慧不足。

羅反駁指，不應只着重利益，強調選舉公平最為重要。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華亦直言，難以理解陳偉強的邏輯，「睇唔到民主派點解會得益」，強調投白票非違法行為，「叫人做不犯法行為不應為犯法」，又指早前民調反映市民對改革制度存在不滿情緒，超過六成民主派支持者傾向投白票，當中以學歷水平高人士及年輕人為主，政府應反思，否則禁止呼籲投白票對市民而言是侮辱，假定大部份人不自主，會被煽惑。

梁志祥認直選空間「少咗」 建制陣營內部須有「協調機制」

至於直選議席大減至得20席，選區重新劃分為10個，黃大仙、沙田、元朗被一分為二，有學生也致電論壇質疑直選改制反映民主倒退，羅健熙亦質疑政府針對民主派得勝率較高地區。梁志祥則指，新劃區「跨區跨不同行政區嚟劃」，包括離島併入港島，令港島候選人拉票增添困難，但認為日後採用雙議席單票制，不存在羅所指針對某一陣營情況，但他直言「空間係少咗」，陣營內部須有「協調機制」。

另外，修例涉及選舉委員會新增60席，將由24個同鄉社團投票選出，有傳媒發現至少兩個團體運作未夠3年，但仍然可以在今年9月選委會選舉中投票。身兼新社聯會長的梁志祥指，政府應解釋。鍾劍華則批評今次選委會改革，不止篩選候選人，「選民都篩選埋」，舉例指教師及社工最大工會如教協都無份選出選委。

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