【本報訊】港鐵杏花邨站前日發生查票衝突事件，一名持殘疾人士個人八達通卡的青年出閘時，遭港鐵顧客服務及收益保護組人員（俗稱查票隊）截查，其間青年情緒激動，被五名港鐵職員按在地上，過程中被人以膝跪頸、手踭壓頸及踩腳。當時青年大叫：「我有畀錢㗎」，最後警員到場以涉嫌襲擊將他拘捕，青年與五名報稱受傷的港鐵職員一併送院，在場目擊事件的社工兼詠春教練赫見青年被壓頸上前阻止，批評港鐵濫用暴力：「點解唔可以溝通清楚，要郁手郁腳？」

涉事青年姓林（21歲），仍在東區醫院留醫。據悉，事後他頸部仍劇痛，疑神經線受損致手腳麻痹刺痛。林家住將軍澳區，任職維修技工，本身有情緒病，不善表達自己性格內向。記者昨曾聯絡林的家人，家人不願評論事件，只希望林早日康復。消息稱，林因情緒問題，擁有一張殘疾人士個人八達通卡，享有兩元乘車優惠。據知，去年底及上月，他兩度於上班時出閘遭港鐵職員查票，懷疑今次事件亦因他被懷疑濫用優惠有關。

持殘疾八達通享優惠

前日早上8時許，林乘搭港鐵去上班，在杏花村站出閘時被查票隊人員發現使用特惠車資出閘遭截查。其間他情緒激動，雙方發生糾纏，最終被五名職員按在地上。

據讀者片段，林被多名港鐵職員壓在地上，一隻波鞋飛脫，手機亦跌出，林不斷掙扎大叫「我有畀錢」、「我要返工」。有熱心市民好言相勸，「乖啦，乖啦，唔好郁」、「唔好咁緊張，細路，唔好，你會整親人」。

過程中，港鐵職員一度以膝頭壓頸，有人一手按住林肩頭、有人一手握實他左手，亦有人用腳踩他的腳，更有人以手踭壓頸，警員持盾到場，林仍激烈反抗，終被警員制服，五花大綁送院，事件中五名港鐵職員報稱受傷，有人手錶、眼鏡損毀，林涉襲擊致造成實際身體傷害被捕。

當時途經杏花邨港鐵站的註冊社工兼詠春散打教練柯清泉，當時見到一名乘客欲上前關心該青年，卻被港鐵職員阻攔，他好奇趨前查看，卻見青年被多名港鐵職員按在地上，遂上前調解，勸青年不要反抗。

「點解唔可以溝通清楚」

柯稱當時逗留10分鐘，沒等到警方到場便離去，其間親睹港鐵職員動用不必要武力，其中一名港鐵職員一度用手踭壓頸，他連忙喝止：「唔可以咁做。」另一職員更踩實事主的腳。

柯指青年被手踭壓頸的動作十分危險，擔心影響血液經動脈上腦，若長時間受壓恐會引致昏厥，甚至腦細胞死亡，造成終生創傷。他認為職員應制服青年手腳，「叉頸」或「撳頭」等動作都是不必要。

他批評港鐵作為大型公營機構，查票隊應以「客戶服務」為先，建議先了解青年是否誤用車票，「點解唔可以溝通清楚，要郁手郁腳？」柯批評港鐵在今次事件明顯對青年不公平。

港鐵表示，前日上午約8點，港鐵一隊顧客服務及收益保護組人員，在杏花邨站進行查票工作，留意到一名男乘客使用特惠車票出閘，於是上前請乘客停下進行查票工作，職員上前期間，該名乘客已作出激烈反應，推開職員企圖離開，並推撞及襲擊查票的職員。其他職員見狀上前協助制止該乘客，以及通知車務控制中心報警，事件中有五名職員受傷，包括瘀傷，咬傷，撞傷及抓傷等。