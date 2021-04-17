【本報訊】修改香港選舉制度的條例草案委員會昨召開首次會議，並已進入逐條審議階段。民建聯議員張國鈞在會上要求政府交代，會否因應疫情在邊境地方有相應措施，方便內地港人團體代表投票。政制及內地事務局長曾國衞透露，政府考慮在口岸設立投票站，但未有提到確實位置。若然落實，這將是本港首次有票站設在口岸區。

以往一些較複雜的條例草案，政府在條例草案進入逐條審議階段前，需先出席多次會議，回應議員草案大方向、原則性的問題。但在現時只餘建制派的立法會下，此草案委員會昨在首次會議，已進入逐條審議階段。

無提確實位置 無議員追問

民建聯張國鈞要求政府回應，在未來一年的三場選舉中，部份有權投票的內地港人團體將會在選舉前後才回港投票，政府會否因應疫情需要，在邊境地方或有安排。

曾國衞指，因應疫情，未來會和選管會和選舉事務處制訂不同預案，「包括張國鈞所提到會否喺口岸附近設立一啲投票站」。以往本港大小選舉的票站，也不會設在口岸區，這或是首次有票站設在口岸區，但口岸票站確實位置在哪裏、誰可在此票站投票，官員沒有提及，議員也沒有追問。

新選舉制度下，負責審查參選人資格的資格審查委員會，將綜合選舉主任及由特首任主席的國家安全委員會提交的意見，決定候選人提名是否有效。熱血公民鄭松泰在會上質疑，政府何不在政策及條例寫明，資審委主席及成員不能出選當屆特首及立法會選舉。曾國衞稱，林鄭日前表示若然爭取連任會避席國安委的相關會議，相信足夠令公眾放心，不會出現利益衝突的情況。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國不滿，指該界別有很多歷史上有代表性的團體，不獲政府納入為團體選民，例如擁有40多年歷史的中華文化促進中心，不獲納入文化界選民，又如一共有22個地區體育會的體育總會，歷史超過40年，一個也不獲列入體育界選民名單。

民建聯柯創盛也質問，同樣是「愛國愛港」的潮屬社團總會何以未包括在選委會「同鄉社團」界別中。飲食界張宇人就要求政府說明，現有功能組別的選民是否無法在今屆選舉前作出改動。

曾國衞回應指，政府挑選團體選民時會考慮團體與界別的關聯性，是否有足夠代表性、能否體現「愛國者治港」精神和原則等，他稱明白難以符合個別團體的期盼，希望大家可以理解。

他又認為，目前方案已是「最好咁制訂出嚟」，但法例正在審議中，當局會聽取議員意見，不是完全不能改變。