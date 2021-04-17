【本報訊】港人近年擁抱大灣區，惟北上置業陷阱重重，有港人「早着先機」，15年前以近百萬元於深圳東門購買茂業百貨旗下商舖，獲承諾三年租金回報（返租）。豈料，商場營業三個月即拉閘，一直丟空直至去年，業主始發現商場已遭擅自出租予內地網紅餐飲企業「文和友」，惟小業主卻沒獲發租金。有專家提醒投資者，當「返租」時效完結，物業往往無法出租，或租金遠低預期，舖位分拆出售的「劏場」，最終變「死場」，令業主蒙受損失。

商場拆牆轉租 不發租金

2006年4月，Banson有感東門人流旺，亦相信茂業大品牌，購入旗下的「港島銀座商場」一個面積27平方米舖位，稱當時茂業承諾提供三年租金回報（返租），共30萬元，直接由樓價扣減，最終實付91萬元人民幣。

他指，三層高商場分間成超過300個舖位，僅50個售予小業主，其舖位曾租予鞋店，惟三個月後，商場竟「熄燈拉閘」停止運作。業主曾向茂業查詢，獲回覆「商場出租率需達七成始重開」，其後一直丟空。

至2016年，一眾業主發現商場所有舖位被拆牆打通，前年接獲通知提出以原價收購其舖位，或月租每平方米100元，他認為價格低於市價而拒絕。去年7月，他指管理公司無通知下，將整個商場租予內地網紅餐飲企業「文和友」，但他未獲任何租金。疫情下，他無法返內地跟進。

同樣花百萬元購入舖位的彭小姐悔不當初，坦言若當時在香港投資，「𠵱家回報已經好厲害」。二人未在內地報警因覺得無用，但將去信中聯辦求助及計劃控告茂業。有熟悉內地市場專家指，單位或舖位被擅自出租的情況於內地二、三線城市屢見不鮮，惟在深圳發生卻少見。

茂業百貨由廣東富商黃茂如於1995年創立，曾被稱為「中國百貨龍頭」，惟近年利潤下跌。本報曾多次致電茂業皆無人接聽。

正順地產代理（香港）副總裁李海文指，目前深圳東門區的商場舖每平方米月租約150元至400元，每平方米售價約三萬至六萬，視乎位置。事件中的港島銀座商場早年受地鐵擴展工程影響，人流大跌，升值潛力不高。他指，若發展商願意原價回購，業主不妨出售套現，轉買住宅。

內地律師龔楚指，業主可根據內地的《合同法》控告管理公司，港人只需透過視像會議授權內地律師處理。根據內地的法律流程，法院會給予訴訟雙方30天調解期，若雙方無法和解，需一至兩個月排期上庭，經過二審後判決。惟內地司法案件無判決期限，審訊結束後，可能等待一至三年才有結果。