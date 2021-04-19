前年9月底有人聚集於太子站外「悼念」8.31事件，警方拘捕多人。一名14歲女童與三名男子被控參與非法集結及管有攻擊性武器，今在西九龍法院開審。控方播放現場片段，顯示其中一名被告在現場吹奏牧童笛，而14歲女童和另一被告則被拍下曾使用雷射筆。辯方稱會爭議管有雷射筆的目的，遭裁判官陳慧敏質疑：「影到晒射警方鏡頭，辯方係咪需要考慮清楚答辯？」學生首被告在考慮後終承認三罪，獲准保釋候判。

四名被告依次為學生蔡詠豪(19歲)、製片人廖穗敏(30歲)、14歲女童及工程師霍徳龍(31歲)。首三被告被控於去年9月24日至25日，於旺角彌敦道、太子道西或水渠道的公眾地方參與非法集結。三名成年被告各自被控管有攻擊性武器，蔡和霍涉管有雷射筆，廖則被控管有雷射筆及萬用刀。

群眾唱「肥媽有話兒」「有班警察毅進仔」

控方播放警員從警署內拍攝的片段，現場有人唱《肥媽有話兒》及叫口號，有女警發出警告，引來喝倒采，警方在警署高處舉藍旗。現場又有《有隻雀仔跌落水》的音樂，有人吹牧童笛，群眾曾唱「有班警察毅進仔」的歌詞，有人向警呼喝：「係咪夠鐘放狗喇？」警員多次近鏡拍攝路人，曾稱「呢四個有人射向我哋，嗱而家又嚟喇，條女」。警方用大白光燈射向使用雷射筆的市民，引來市民向警方照射雷射光及指罵。

片段中，只手持雨傘的第一被告及14歲被告女童被拍到曾使用雷射筆。頭戴白色帽的女童手中曾發出綠光，其後坐在欄杆上說話，控方指她當時正叫：「阿sir你電筒冇電呀？阿sir？」裁判官陳慧敏反覆觀看片段，稱：「我覺得都清楚。」

控方又指，女童之後將她手持的雷射筆交給另一男人，顯示她與現場人士有連繫，惟陳官稱片段未有拍下交接情景。控方指，因拘捕女童時搜不到雷射筆，故只控告非法集結罪。次被告廖穗敏被拍到向警方舉中指，第四被告霍徳龍則被拍下吹牧童笛，但沒有片段顯示兩人用過雷射筆。

官：射到警察眼，你覺得冇意圖？

辯方不爭議各被告身份及當時在場。陳官指，片段清楚顯示首被告及14歲女童曾使用雷射筆照射警察，辯方稱會爭議管有雷射筆的目的，陳官聞言反問：「揸支咁強勁嘅筆，都搵唔到 intent（意圖）？射到警察眼，你覺得冇intent？」

辯方認為似乎沒有證據顯示射向警察眼睛，陳官則指：「影到晒喎，射向警方鏡頭。你需唔需要考慮清楚？咁大班人企晒喺到，會唔會對公眾構成控罪元素？似乎係有。」陳官重複問：「辯方係咪需要考慮清楚答辯？」案件短暫押後後，辯方第一被告可能會改變答辯意向。

午休後，首被告改變答辯意向，他承認兩項非法集結罪，以及一項公眾地方管有攻擊性武器罪。首被告認罪後，14歲女生放聲哭泣，需家人扶到庭外休息。

首被告最終認罪望盡快判刑 官 :「我最擔心佢嘅學業啫」

據首被告認罪案情指，晚上11時多，至少5人同時持續用激光照射警署內的警員，其中一人是戴著黑帽、手持雨傘的首被告。至11時25分，120人在花旗銀行外聚集，有人以油漆涂污港鐵站出口，仍有三人在花旗銀行外，不時從不同位置使用雷射筆向警署內的警員，首被告當時亦在花旗銀行外照射警員。

翌日凌晨1時，警方掃蕩後拘捕。被告被搜一支雷射筆，檢驗後該鐳射筆屬3B級別，在10米距離內照射對眼鏡做成損害。

辯方指，首被告於今年六月就年屆 21歲，希望可以盡快求情及判刑。陳官稱將會押後索取他的報告，稱「我最擔心佢嘅學業啫」，辯方透露他今年已推遲畢業。陳官容許他本星期四求情，以原有條件繼續擔保。

次被告認向警舉中指 參與非法集結

次被告廖穗敏則在開審前承認在現場向警舉中指，干犯非法集結罪，但否認管有武器。

案情指當晚約8時半，約40人在太子站聚集，有人撒溪錢及放蠟燭，亦有群眾高叫口號、用雷射筆射警。9時多逾100人聚集在警署外。警方舉藍旗警告人群散去。至11時，最少五人同時持續向警署內的警員射雷射光束，廖身穿藍白橫間T恤，向警方做侮辱手勢。警員攝錄案發經過，其後拘捕廖與另外兩名男子。裁判官一度要求主控補充警方藍旗的內容，「其實個藍色旗號我都唔知咩嚟，所以我要控方說明。」

【案件編號：WKCC1312/20】

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