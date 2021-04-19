熱血公民成員鄭錦滿被指連同民政事務署行政主任及另外五人，在前年11月的理大圍城中協助示威者逃出理大，七人被控妨礙司法公正罪，指他們意圖協助他人逃避警方逮捕。案件今午在九龍城裁判法院提堂，案件轉介至區域法院處理，控方不反對被告保釋。裁判官嚴舜儀將案件押後至4月27日於區域法院再訊，批准各被告保釋。

被告依次為司機葉嘉祺（27歲）、裝修工人何志豪（28歲）、立法會議員助理鄭錦滿（32歲）、無業者陳啟賢（33歲）、民政事務署行政主任黃逸滔（25歲）、舞台燈光工人馮思睿（30歲）以及廣告導演林泳汶（31歲）。

葉嘉祺與何志豪被控作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，二人被指於2019年11月20日，在香港連同其他人，意圖協助其他人逃避警方的逮捕。鄭錦滿、陳啟賢、黃逸滔、馮思睿及林泳汶亦被控同樣的罪名，五人被指於2019年11月20日，在香港連同其他人，意圖協助其他人逃避警方的逮捕。

鄭錦滿於尖沙嘴水渠中被捕

據悉，各被告被拘捕的地點並不相同，其中警方拘捕鄭錦滿時，將他從處於尖沙嘴的水渠中抽出來。

所有被告保釋期間均不准離開香港，須交出旅遊證件及居於報稱地址。其他保釋條件各人略有不同，葉、何、鄭、陳、黃須提供5萬元保釋金，遵守宵禁令，馮和林毋須宵禁，但保釋金額為10萬元。何須每周週四天去警署報到，其餘被告須每天報到。

【案件編號：KCCC1114/21】

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