立法會下午（19日）續就政府提交的修改選舉制度綜合條例草案舉行第3次會議，委員會已進入逐條審議階段，發問議員寥寥可數，而包括熱血公民鄭松泰在內的議員均發現政府文件有不少錯漏，包括將屬於選委會工程界選民的「香港中華煤氣有限公司」寫成「中華『媒』氣有公司」，以及將「機場管理局」寫成「機『埸』管理局」。

有建制派議員擔心，上述手民之誤會影響相關機構的選委資格；政制及內地事務局常秘鄧忍光回應稱，如發現草案有手民之誤，當局會以修正案方式進行處理。

葉劉問兩成員選委有何分別 政制局唔識答

立法會就「重新建構選委會」進行討論的8項副題中，至傍晚會議結束時已完成了4項，餘下要討論的僅餘「選委會的上訴機制」、「發表選委會登記冊」、「選委會委員作出法定聲明及誓言的要求」和「選舉安排的技術修訂」，之後就會開始討論「訂定行政長官的產生辦法及相關事宜」。

新民黨葉劉淑儀會上問到屬全國性團體香港成員選委的「中華全國歸國華僑聯合會香港特別行政區委員」，與「中華海外聯誼會香港特別行政區理事」有何具體分別？政制局首席助理秘書長江嘉敏未能言明，只說屬不同的全國性組織，「兩個會係分別唔同嘅會嚟嘅」。

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