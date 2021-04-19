本港疫情反彈，周日（18日）新增30宗個案，有29宗為輸入個案，唯一一宗本地相關個案的患者為31歲女子（第11672號個案），是首宗流入社區N501Y變異病毒株個案、29歲印裔工程師的女友，報住佐敦伯嘉士大廈，她也被驗出N501Y。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌及港大感染相信，印裔男並非本地感染，而是潛伏期特別長。傳染病中心總監何栢良則質疑檢疫酒店出現交叉感染，促為酒店員工做血清檢測。呼吸系統專科醫生梁子超則指，該個案病毒量高且曾在社區長時間逗留，當局又未能確定其確診前7天的行蹤，社區播毒風險甚高。

許樹昌在一個商台節目中表示，不認為首宗變種病毒個案是於本地感染，因變種病毒的傳播力較一般病毒高60至70%，如N501Y變異病毒株早已傳入香港，應更早發現其他個案；加上檢視後認為檢疫酒店通風系統沒問題，故他認為只是因印裔男的病毒潛伏期較長，故未能發早發現。

對於港府要求佐敦伯嘉士大廈80多名住戶接受檢疫，許樹昌認為做法穩陣，因印裔男暫時只傳染給其女友，未見到有其他大廈住客受感染。但印裔男在本月9日後曾去過銀行及食肆等，要查清楚會否感染了其他人。

梁子超則在一個港台節目中表示，印裔男病毒量相當高，當局亦未能確定他在確診前7天的行蹤，認為社區傳播風險甚高，呼籲港府在印裔男曾到過的地區加強強制檢測，但梁坦言未必能覆蓋所有地方及人士。

何栢良促為檢疫酒店員工做血清檢測

何栢良亦表示，不排除印裔男在外地感染，但潛伏期特別長；但他認為最大機會是在檢疫酒店出現交叉感染。何指，印裔男檢疫後病毒量仍高，即仍在發病初期；而他入住的檢疫酒店在3月19日至4月9日間出現8宗確診，當中一半帶有N501Y變異病毒株，認為其基因排序有機會100%相同。

何又指，檢疫酒店職員「2周一檢」不足夠，應增至「一周一檢」，又建議當局為酒店員工做血清檢測。當局應檢視酒店流程，包括如何為確診者入住的房間清潔及消毒，直言政府有責任提供技術支援及風險評估。

梁子超：本港疫情陷入「內憂外患」

梁形容，本港現正面對「內憂外患」。內憂方面，「清零」前已出現嚴重反彈；而且「願檢盡檢」出現缺口，多個地點樣本瓶短缺，導致診斷滯後問題嚴重，可能感染更多相關個案。至於外患方面，輸入個案近期不斷增加，佔整體個案約80%，當中更有不少帶有不同變種病毒。

梁續指，印度每日有逾20萬確診，疫情極為嚴峻，當地更出現E484Q和L452R突變的雙重變異病毒，促請港府監察本港有否出現類似情況。他又批評，港府未有公佈來自印度的患者有否涉及有關雙重變異病毒。

港府禁飛措施被轟「後知後覺」

就港府宣佈啟動新熔斷機制，周二（20日）零時零分起，禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機抵港，為期14日；同時限制曾經逗留於該3個國家的人士登機來港。何栢良批評，輸入個案明顯增加並非近日才出現，對當局遲遲不禁止相關國家的航班抵港表示不理解，直指是「後知後覺」。

許樹昌認為，如2周後這些地區的風險仍高，可考慮延長有關地區抵港的人士檢疫期至28日。梁子超亦指，當地疫情難以在2周內好轉，促請當局及早交代2周後的安排，令受影響的外傭機構及滯留當地人士有心理準備短期內不能來港。

而就政府要求由極高風險地區抵港人士在完成21日強制檢疫後，須再自我監察7日及接受檢測。梁子超直指措施不足夠，因現時80%輸入病例無病徵，自我監察作用不大，一定要加強源頭堵截，增加極高風險地區抵港人士檢疫期的檢測次數，以免感染酒店員工及旅客，並將病毒引入社區。

許樹昌：如想「溝針」可參與港大研究

而就一名32歲男子擅自「溝3針」，一個月內打2劑BioNTech復必泰之間自行加1劑科興。許樹昌在商台節目中回應指，暫未有文獻顯示，接種2款疫苗會有副作用，但認為打2劑BioNTech疫苗的保護率已高達95%，自行「溝針」並無必要。又指如想「溝針」，可考慮參與港大的混合疫苗研究。

何栢良則表示，事主不聽從醫護人員意見，責任較大。又指「溝3針」不會帶來額外好處，認為不值得。何又指，本港人口密集，一旦爆發新一波疫情，大幅收緊社交措施的確有幫助，但更多人接種疫苗才能成功穩守。

何續指，科興疫苗暫未有有關應對變種病毒的資料，而BioNTech疫苗對變種病毒有一定功效，市民如想疫苗成效高，可接種BioNTech疫苗。不過，他亦強調2款疫苗均是安全，呼籲市民理性看待打針，又指如想恢復本港經濟，接種疫苗是必須。

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