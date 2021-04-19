前立法會議員陳淑莊及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，去年4月被指在太子一間酒吧「落半閘」開會，違反四人限聚令，案件續審。當日報警的女士潘美美自言「八卦」，她於盤問下稱現場記錄了5個車牌，並拍攝陳淑莊上的士的一刻。辯方大狀指根據該張照片的拍攝角度，潘必定身處馬路中間，質疑她是在私家車上使用長鏡頭相機拍攝，當日實是跟蹤陳。

被告陳淑莊（49歲）及林瑞華（36歲）各被票控一項「參與受禁羣組聚集」罪，涉嫌於去年4月2日至3日在大南街地舖酒吧「HANDS」犯案。酒吧持牌人陳偉才（32歲）則面對兩張傳票，首罪指他營運涉案酒吧，明知而容許群組聚集；次罪則指他身為餐飲業務負責人，未有遵從食物及衞生局局長指示，容許某人進入酒吧前未有量度體溫，及容許多於四人同坐一桌。

酒吧大部份門窗均有磨砂玻璃遮掩

辯方指出，涉案酒吧的大部份門窗均有磨砂玻璃遮掩；潘同意，但稱「都有外露部份」，例如正門位置。 辯方質疑，潘提到涉案酒吧的大部份人均沒戴口罩，但她根本不可能看得如此清楚。潘指，因為當晚有不少人在近正門位置「飲嘢」。她亦否認辯方所指，當晚根本看不到人們出入涉案酒吧的情況。

辯方又質疑，為何潘不直接進入涉案酒吧會合友人並觀察，而要走到對面馬路。潘自言「八卦囉」，又指「我嗰兩個朋友都喺（酒吧）入面啦，我一陣入去都有得八啦！我梗係八咗出面先啦！」被問到為何報警後不立即離開，潘亦稱：「八卦囉，八完八飽咪走囉！」

潘在辯方盤問下同意，她當晚在現場記錄了5個車牌，當中包括憑記憶、或者用手機拍照，「覺得有特別咪影吓囉」，以便有需要時向警方提供資料。

其後辯方向潘展示有關照片，顯示陳離開涉案酒吧後登上的士的情況。辯方指出，根據該張照片的拍攝角度，潘當時必定身處馬路中間，潘同意。辯方續指，她是在私家車上使用長鏡頭相機拍攝該張照片，而她當日根本不是偕友人敍舊，而是跟蹤陳。潘否認，強調自己在馬路中間使用手機拍攝。

兩警護送下登上警方私家車離開法院

辯方問潘錄取口供後有否與人討論案情，潘表示沒有。惟辯方指出，潘於上周四替雷致電警方，要求更正書面供詞內容。潘同意，但強調不是更改，「淨係話有出入啫」，稱因為當日雷打了第二劑科興疫苗後感到「極度不適」，遂拜託她致電警方「睇吓（口供）有冇問題」。辯方質疑兩人曾討論案情，潘否認：「我只係接收囉！唔係討論囉！我冇加自己嘅意思入去囉！」

辯方續問潘，她是否於去年5月先後三度致電警方，指當晚3名同行友人可去警署錄口供，潘一概稱不記得。最後，辯方指潘庭上所述的涉案酒吧內外情況，均不盡不實，潘不同意。

潘作供完畢後，偕兩名便衣男警在證人房內短暫逗留。約5分鐘後，她換上一件黑色連帽風褸，在兩警護送下登上警方私家車離開法院。

證人指陳離開時有醉意「擺吓擺吓咁」

潘的友人雷皓霖則供稱，當晚他與潘及兩名友人相約敍舊，其間他與偕潘吃糖水，未吃晚餐的另外兩人則去涉案酒吧用膳。

雷續指，他留意到涉案酒吧門外約有5至10人吸煙聊天，其間在內的友人來電稱酒吧內有名人，他遂在門外張望，並發現被告林瑞華。他亦發現該酒吧約有20人「行行企企」，並拿著啤酒酒樽及酒杯，相信他們正在喝酒。

被問到為何認得林時，雷解釋稱案發前曾經「喺區議員facebook、議題新聞見過，貼嗰啲poster見過」，所以「自己望都識」。而由於林曾脫下口罩逾一分鐘並「擰過嚟」，故他認為自己沒認錯人。

其後潘稱要報警，雷則提議要通知涉案酒吧內的友人離開，否則會牽連他們。警方完成調查並離開後，雷聽到有人大叫「陳淑莊」，他遂回望，並看見兩名男子扶陳離開涉案酒吧。他形容，當時陳「有啲唔係好定，我相信有啲酒意啦，擺吓擺吓咁」。

被質疑案發前實沒有見過林的海報 證人「咁我搞錯」

雷不同意辯方所指，當晚根本沒有人扶陳上的士，而潘在他開車時向陳拍照。

辯方質疑雷上庭前曾與潘討論案情；他否認，稱僅「自己睇返自己口供紙」。辯方續指，雷曾要求潘代他告知警方，指需要口供中的兩處出入，包括他看到林在涉案酒吧外聊天、而非吸煙，而陳是在三人陪同下離開酒店、而非兩人。雷同意，稱他看完口供後發現有問題，「我唔知咁叫做討論」。

辯方又質疑，雷不可能在案發時看到餐廳外貼有林的海報；雷回應稱「呢樣我唔肯定，可能係facebook」。辯方續指，他供稱案發前見過林的海報，並不是事實。雷遂表示「咁我搞錯」，但否認所述的當晚情況是不盡不實、誇大或捏造。

審訊明續。

潘作供完畢後，同樣在兩名便衣男警護送下，登上警方私家車離開法院。

【案件編號：KCS526408-11/20】

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