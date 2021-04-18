【本報訊】制服象徵團隊精神和紀律，但前年反送中運動期間，不少防暴警員私自在制服和頭盔貼上「警察勁揪」等多款字句和圖案徽章。據悉，警隊內部日前發出通告，引述監警會意見，建議警員不要在制服上展示非官方肩章，包括「警察勁揪」。警方回應時證實有關安排，稱已提醒前線人員佩戴徽章時需符合相關規例。有區議員批評警方現時才出通告糾正太遲，未符公眾期望。

前年反送中運動期間，台灣自由創作人馬賽Kyo設計「香港加油」雙向字樣，並且開放授權供自由取用，不少抗爭者將字樣製成飾物，數個月後，防暴警員的制服上出現同一設計概念的直排「警察」、橫排「勁揪」標籤和徽章。

警方當時未有正面回應是否容許同袍佩戴非官方徽章的做法，事隔超過一年，本報獲悉，警隊近日以警務處助理處長（服務質素）曾艷霜的名義向內部發出通告，指出監警會就「踏浪者行動」期間，有警務人員在制服貼上「警察勁揪」肩章，建議警務人員不要在制服上使用非官方肩章。

引監警意見指影響形象

通告稱，監警會知悉展示「警察勁揪」肩章是用作激勵士氣，但稱警務人員若展示此類非官方肩章，會影響香港警隊的專業形象。

通告又提及一宗投訴個案，一名人士2019年11月20日遭一名隸屬九龍東總區第二梯隊警員拉下護目鏡再噴胡椒噴霧，該警員身上貼有「警察勁揪」肩章。受襲者事後投訴該警員，涉及濫用職權和行為不當指控。通告要求有關人員跟進，但未提及該名被投訴警員的指控是否成立。

據了解，警務處長鄧炳強在「踏浪者行動」期間曾口頭指示，執勤警務人員除佩戴階級章、「警察」中英文標識、「忠誠勇毅，心繫社會」及應變大隊隊徽外，不應貼上其他標誌。惟為免影響警隊士氣，前線人員及後照貼可也。

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民權觀察：應列明制服要求

國安法實施後，公眾示威和遊行活動幾乎絕迹，執勤警員改穿普通制服。民權觀察成員王浩賢表示，警方現時出通告要求糾正是好的做法，但拖延太久，難以令人滿意，認為警方應再進一步在警察通例列明制服的要求。他又指，制服合乎官方規定是基本要求，期望警方未來在展示委任證和警員編號的安排上保持清晰一致。

民主黨區議員袁海文表示，警方要求糾正的通告出得太遲，公眾對警方已失去信心，又指公眾面對警察執法不公和情緒失控等連串問題仍未處理，認為建議意義不大。

警方回覆查詢時表示，一向重視警務人員的形象，就制服以及裝備均有清晰規定及指引，已提醒前線人員佩戴徽章時需符合相關規例，若發現有人員違反規定或指引，會作出跟進及處理。警方沒有正面回覆現時有否警員因違反規定需跟進。