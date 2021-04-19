城巴來往西灣河及新界的4條過海新巴士路線，下周一（26日）起投入服務。新路線為686、933、976 及 989，將會周一至周五於繁忙時段行駛來往大圍、荃灣西、元朗新田、火炭至西灣河，途經太古、鰂魚涌及北角等，各線的全程車費介乎17.4至24.8元，並設有分段收費及八達通轉乘優惠。不過，網民對新線反應兩極，有人斥新巴城巴的脫班問題嚴重，笑稱新線或面臨同樣問題。

4條新路線早上的繁忙時段班次均由新界開出，傍晚的繁忙時段班次則由西灣河港島民生書院開出，其中686及989線更為城巴首2條沙田區的獨營過海路線。686、933、976 及 989的每程收費分別為17.4元、18.6元、24.8及17.9元，路線設有分段收費及八達通轉乘優惠，轉乘優惠涉及逾百條巴士線。路線詳情可瀏覽城巴網站或在其手機應用程式等查看。

憂新路線面臨脫班

不過，網民對新巴士線反應兩極，有網民於新巴城巴的facebook專頁留言批評城巴脫班的問題嚴重，笑稱兩巴日後又會「收車」，新路線或再次面臨脫班，另有人則認為只是在繁忙時段提供服務，作用不大。

關注地區交通規劃的facebook專頁「東區交通」亦提及，西灣河鯉景灣一帶於下午繁忙時段不時出現交通擠塞，太安街港島民生書院對出的地方絕非作為總站的理想位置。專頁亦指出，新城兩巴近日不斷削減港島區路線的班次，另一面卻增加資源開辦新路線，直言其作為專營巴士公司，有責任為所有市民提供合理水平的服務，促當局以更嚴謹準則審批巴士減班申請。

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