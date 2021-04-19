香港的未來，香港的自由，需要你一同去撐

《蘋果日報》1995年創刊電視廣告中，亂箭掃射下仍淡淡定咬一口蘋果，再配上「每日一蘋果，冇人呃到我」的經典場面仍記憶猶新。今天，說出真相就會成為標靶，《蘋果》重現這一幕在「撐蘋果Tee」上，就是要對自己和香港人講聲：「蘋果初心不變」。延續創刊這份精神，我們需要你繼續撐《蘋果》撐真相，《蘋果》記者會以僅存的力量，堅持求真，秉持初心！

重現經典「中箭」廣告造型

《蘋果》26周年推出三款限量「撐蘋果」T-shirt，每款均有黑、白兩色選擇，分別印有《蘋果》創刊廣告經典造型、「Truth is Power」及「No more lies」款式，現於「你的優惠」購物平台預售，預售價每件HK$100。

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