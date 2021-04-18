【本報訊】醫管局轄下八間療養醫院後日起（21日）實施特別探訪安排，已接種兩劑疫苗14日以上的探訪者，可自行購買快速抗原測試試劑作病毒檢測，代替原先要求的72小時內核酸檢測陰性結果證明。本報實測市面常見的三款COVID19快速測試試測，發現並非全部屬於抗原測試產品，市民稍一不慎便容易買錯，而且部份產品操作上有一定難度，長者或未必能掌握。有關測試最快15分鐘便有結果，惟檢測成本不便宜，每次最少需150元。

本報從市面購買三款不同牌子的快速測試試劑，均聲稱可用作病毒檢測，惟以血液樣本作測試的款式，屬抗體而非抗原測試，不符醫管局要求，由於有關產品於店內相鄰層架擺放，市民若不留神，便有機會買錯。而其餘兩款試劑則分別要求採用深喉唾液及鼻咽拭子作樣本，與醫管局提供的免費樣本瓶及政府檢測中心採樣方法相若。

測血液不符醫管局要求

試劑的說明書有圖文解說採樣做法，大致易明，記者實測發現部份步驟要求迅速操作，例如須快速將溶液倒入另一器皿、或於10秒內將樣本稀釋等，若無事先仔細閱讀，可能會出錯或超時。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為市民自行做抗原測試，可能會出現「唔識做、亂咁做，等如冇做；買一個test kit返嚟做一次，跟住次次去探病都用返嗰個kit張相，即係造假」。何指醫管局應要求探訪者到私家診所或化驗所做測試，「做完之後出個報告畀佢，有名、有時間日期、邊個幫佢做」。

呼吸系統科專科醫生梁子超指類似的試劑五花八門，但欠缺監管，建議衞生署要求廠商提交樣品，由署方檢查試劑準確度，列出認受名單，方便市民選購。

醫管局回覆指，接種兩劑疫苗14日以上的探訪者，可自行在家完成抗原快速測試，目的是為探訪人士提供多一個選擇。訪客仍可跟從原有安排，探訪時持有72小時內的陰性核酸檢測結果。

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