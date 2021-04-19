去年5月10日市民在各區舉行「和你Sing」和「母親節行街」活動，入夜後群眾轉至旺角，防暴警拘捕至少百人。青年男子被指向警方防線投擲水樽，被控公眾地方擾亂秩序罪，案件今於九龍城法院開審。追截被告的警員供稱，當時警方推進，身穿背心的被告立即向防線扔水樽。警員三番四次形容被告身形「大隻」，「一定有做gym (健身)」，但庭上所見，被告身形單薄。辯方質疑警員短時間未能辨認犯人，旁聽人士休庭時議論：「邊忽大隻呀，根本奀挑鬼命！」

報稱任職接待員的葉浩賢（24歲）被指於去年5月10日在旺角通菜街與豉油街交界向警方防線投擲水樽，案件由裁判官梁嘉琪審理。

警員6982鍾志文供稱，他當日隸屬西九龍衝鋒隊第一隊，約晚上8時前往豉油街支援同袍。警方於豉油街設立防線，當時有數百人於西洋菜南街叫囂。鍾留意到一名身材健碩，戴口罩，身穿白背心和短褲的男子身處人群附近。

約5分鐘後，警方上前推進。鍾看見該名白背心男子向警方防線扔水樽。鍾立即追截背心男，與同袍合力將他制服。鍾承認未能確定庭上的被告是背心男，但肯定被制服的是被告。根據庭上所見，被告身形單薄，身穿鬆身白色襯衫。

辯方盤問鍾，指背心男當時並非一直徘徊示威人士附近，亦沒有呼喊口號及舉標語，其行為與普通市民一樣，鍾同意。辯方又指，被告根本不知道被鍾追截，只是因警方推進才逃離現場。鍾不同意，指當時曾大聲喝止被告。辯方續問鍾，被告是否從未表示聽見鍾的呼喊，亦未曾向後望，鍾同意。

辯方質疑一秒間未能認人

辯方續問，當背心男向警方掟水樽時，鍾觀察背心男多久，鍾回答約10秒。但鍾其後改口指是警方推進的瞬間、電光火石之間看見此事，過程約1至2秒。辯方問鍾於1秒之間是否能看見該名男子的衣著打扮，鍾回答肯定該男子就是背心男，因為背心男處於人群附近時已非常顯眼，故鍾一直有留意他。鍾形容背心男肌肉線條分明，身形健碩，「一定有做gym」，約170至175厘米高。

辯方續指，鍾根本未能於1秒內辨認該男子。鍾不同意，再次強調該男子就是背心男，「佢身形令我好深刻，因為好大隻」。不過，鍾承認沒有任何現場片段拍攝到有人扔水樽。辯方指其實現場根本沒人扔水樽，鍾不同意。

休庭期間，旁聽人士對警員形容被告「大隻」一詞議論紛紛，有人更稱「邊忽大隻呀，根本奀條鬼命！」

【案件編號：KCCC2790/20】

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