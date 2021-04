美國國會於去年11月通過《香港人權與民主法案》(下稱《法案》).網媒HKFP調查發現,港府在2014至2020年期間,透過香港貿易發展局,向美國的游說公司支付至少8,400萬港元,聘用包括前美國國會議員的說客進行「政治活動」,及安排與美國政客會面。

商經局發言人向HKFP表示,政府在華盛頓的代表當時積極解釋香港的情況,並對《香港人權與民主法案》提出強烈反對。

據美國《外國代理人登記法》(Foreign Agents Registration Act),香港貿發局及其聘用的游說公司須註冊為「外國代理人」(Foreign Agents),並披露其可能影響美國的相關支出和活動。HKFP檢視過去多年由香港貿發局及其聘用游說公司披露的文件,發現有包括前美國國會議員的說客在美國從事「政治活動」(political activities)。

說客聽從港府在美官方代表指示

HKFP報道指出,代表香港政府的說客,在2014年底至2019年9月期間,至少6次在華盛頓與美國政客會面討論《法案》。雖然說客的合約是與作為法定機構的香港貿發局簽訂,但指示說客的卻是華盛頓的香港經濟貿易辦事處,即香港特區政府在美國的官方代表。

文件顯示,香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉曾於2019年9月12日,即黃之鋒與何韻詩出席美國國會聽證會前的數天,與美國民主黨眾議員Alan Lowenthal會面,討論美國與香港關係以及《法案》。

兩周後的9月26日,即美國參眾兩院外交事務委員會就《法案》的草案表決後不久,現為說客的前美國眾議員Bart Stupak,亦曾與美國眾議院外交事務委員會主席Eliot Engel會面。

商務及經濟發展局發言人回覆HKFP時稱,其在華盛頓的代表積極地解釋在香港的情況(proactively explained the situation in Hong Kong to our interlocutors and our contacts),並對《法案》表達強烈反對(strong objection to the Hong Kong Act)。

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!