美國國會於去年11月通過《香港人權與民主法案》（下稱《法案》）．網媒HKFP調查發現，港府在2014至2020年期間，透過香港貿易發展局，向美國的游說公司支付至少8,400萬港元，聘用包括前美國國會議員的說客進行「政治活動」，及安排與美國政客會面。

商經局發言人向HKFP表示，政府在華盛頓的代表當時積極解釋香港的情況，並對《香港人權與民主法案》提出強烈反對。

據美國《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act），香港貿發局及其聘用的游說公司須註冊為「外國代理人」（Foreign Agents），並披露其可能影響美國的相關支出和活動。HKFP檢視過去多年由香港貿發局及其聘用游說公司披露的文件，發現有包括前美國國會議員的說客在美國從事「政治活動」（political activities）。

說客聽從港府在美官方代表指示

HKFP報道指出，代表香港政府的說客，在2014年底至2019年9月期間，至少6次在華盛頓與美國政客會面討論《法案》。雖然說客的合約是與作為法定機構的香港貿發局簽訂，但指示說客的卻是華盛頓的香港經濟貿易辦事處，即香港特區政府在美國的官方代表。

文件顯示，香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉曾於2019年9月12日，即黃之鋒與何韻詩出席美國國會聽證會前的數天，與美國民主黨眾議員Alan Lowenthal會面，討論美國與香港關係以及《法案》。

兩周後的9月26日，即美國參眾兩院外交事務委員會就《法案》的草案表決後不久，現為說客的前美國眾議員Bart Stupak，亦曾與美國眾議院外交事務委員會主席Eliot Engel會面。

商務及經濟發展局發言人回覆HKFP時稱，其在華盛頓的代表積極地解釋在香港的情況（proactively explained the situation in Hong Kong to our interlocutors and our contacts），並對《法案》表達強烈反對（strong objection to the Hong Kong Act）。

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