「完善」香港選舉制度勢在必行，港府火速展開本地修例，相關綜合條例草案上周六（17日）提交至立法會組成的法案委員會，日前已進入逐條審議階段。立法會議員謝偉俊直言，草案部份條例制定倉卒，或是由中央直接要求，港府亦未能完成掌握，需要小心處理，只能盡力加快腳步；對於公職人員宣誓要求，謝關注會否令律政司權力過大，「以前即使唔係三權分立，都唔會話受制於某一官員嘅決定」，惟因大局為重，不傾向投反對票或提出修訂。

部份修改選舉條例由中央要求：港府都未掌握晒

謝偉俊今早接受港台節目訪問，提到立法會正盡力審議有關修改選舉制度的綜合修訂條例草案，他指草案涉及不少條例，部份制定時較為倉卒，或者是由中央要求，「港府都未掌握晒」，仍有一定的「留白」，因此要小心處理。被問到會否擔心趕不及期限，他表示只能盡力而為，盡量加快進程。他指，議員在最早期時有較多意見及討論，而現時已進入細節審議階段。

關注律政司權力過大

謝偉俊日前在審議規定公職人員宣誓要求的條例草案時，批評新機制失去對議員的保障，更指修訂將使律政司檯力過大、不受制衡，他在節目中再被追問，直指若律政司提出司法挑戰便立即凍結該議員身份，對個別立法會議員會是威脅及壓力，儘管明白中央對議員宣誓相關問題是「比較緊」，但「律政司咁大權係比較大關注」。

他強調，立法會議員雖本身擁有特權，但須在遵守《基本法》的前設下，不能動搖作為議員的根基，故明白修訂的考量和難處，但直言「以前即使唔係三權分立，都唔會話受制於某一官員嘅決定」，因此提出意見和表達疑慮。

「大局為重」不傾向投反對票

然而，被問到會否投反對票時，他指能夠理解及「都可以接受」相關修訂，因此不傾向反對；至於是否有修訂空間？他亦指機會不高，因為要「大局為重」。

對於有意見指他近期在議會發言踴躍，是否刻意扮反對聲音，他解釋是民主派總辭後少了拉布等行為，毋須讓步令議案能順利通過，議會「正常化」下，他能夠表達更多意見。

張達明憂政府將取締傳媒

另外，港大法律學院首席講師張達明出席商台節目，就有關8.18及8.31非法集結案表達意見，他指控罪涉及未經批准集結，惟法官卻以非法集結的原則作判決，或會成為上訴時最重要的法律爭拗。他又認為，8.18及8.31均屬典型「和理非」集會，而參考歐洲人權法院及以往終審法院的判決，大多不會判處即時監禁，和平集會即使違規仍受憲法保障，否則將等於不鼓勵「和理非」行動。

張達明又指，雖無詳細留意警務處處長鄧炳強的言論，惟擔心政府將會取締部份傳媒，而且目前很多事物均超越其個人認知及想像，若一個多法規的社會並未走向法治時，執政者便容易以任何一條罪名作提告。

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