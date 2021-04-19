政治審判未曾息止，繼8.18流水式遊行案重判多名民主派人士後，法院今日（19日）再就2019年10月1日組織及參與未經批准集結案預審。案中共有10名被告，包括已身陷囹圄的壹傳媒創辦人黎智英、社民連梁國雄及支聯會李卓人等。

同案的民陣召集人陳皓桓今日應訊前，呼籲港人不要放棄，又引述藝人姜濤昨晚的得獎感言，指香港人要成為「第一」；同案的支聯會蔡耀昌則表示，目前政治環境雖然很差，但表示不會作無謂臆測，強調支聯會今年會堅持舉辦六四活動。

陳皓桓應訊後步出法院時高舉五一手勢，指案件將於5月17日早上9時在灣仔區域法院再訊。他又引述同案被告、早前8.18案被審囚的何秀蘭指，她在獄中的情況「More than Okay」。

引姜濤呼籲香港人堅持

10.1未經批准集結案共10名被告，除已身在獄中的人士外，陳皓桓、楊森、吳文遠、蔡耀昌及何俊仁等人，下午到灣仔區域法院應訊，他們入法院前高叫「遊行集會基本權利，港人不要放棄！」口號，現場有市民和應。

陳皓桓慨嘆，目前香港「每一個民主派都有3、4單（案）喺身」，但呼籲香港人要堅持，「因為放棄就真係冇㗎喇」。昨晚藝人姜濤在頒獎典禮上指，「香港嘅歌手，我相信可以再次成為亞洲第一」，陳皓桓則引述指，香港人亦要努力「成為心目中嘅第一，堅持理想、堅持信念」。

楊森：面對刑責我哋冇得後悔

民主黨前主席楊森強調，遊行及集會自由是基本人權，呼籲香港市民不要放棄，「多啲發聲，多啲講心中嘅意見，面對刑責我哋冇得後悔，要堅持基本權利」。

六月四日將近，同樣涉10.1案被控的支聯會秘書蔡耀昌指，支聯會會按照過去多年做法，知會警方今年六四的相關活動，包括燭光晚會、遊行及長跑，「要睇吓警方今年嘅回覆，再睇吓點討論」。他又指，目前政治環境雖然很差，但認為毋須作無謂臆測，強調支聯會會盡力延續多年來和平及公開的六四悼念，而警方亦有責任配合和平遊行及集會。

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