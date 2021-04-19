政府早前要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區，拒簽者或要被革職。公務員事務局局長聶德權今（19日）指，在129名拒宣誓的公務員中，25名人員已辭職或將離任；而拒簽原因包括認為宣誓會損害言論自由、聲明與持有外國國籍有衝突等。

聶德權在公務員及資助機構員工事務委員會上交待稱，截至今年3月底，共約6,500名公務員已簽署聲明；而截至4月1日，共有129名公務員不理會或拒絕簽妥和交回聲明，105人、約8成為長期聘用，24人為按試用條款聘用；另有113人為文職人員，16人為紀律部隊。25名人員已辭職或將離任，另有1名人員因其本身涉及不當行為已被革職。

聶指，各部門可按需要勒令拒簽者暫停職務，並稱當局已對他們履行公務員的機能及責任等於失去信心；至於已收回部份拒絕宣誓或簽署聲明的原因，當中包括「損害言論自由」、「簽署聲明與持有外國戶籍有衝突」、「不認同聲明內容」，聶不評論理由是否合理，僅指在考慮相關情況後，再會按程序安排離職。公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵則補充指，大部份涉事的公務員因解釋不被接納，已被停職。

陳振英促政府永不錄用拒宣誓或簽聲明者

聶又指，當局正研究將簽署聲明要求延伸至按非公務員條款聘任的人員，包括非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員，預計下月落實。至於若拒簽聲明的人士離開公務員隊伍後，可否再報考其他政府合約工？聶稱聘用時會再充份考慮，但強調簽署效忠聲明是「基本責任」，「令人好懷疑佢是否有擔當承擔責任」。陳振英則促請，當局永久不錄取任何拒絕宣誓或簽署聲明的人士。

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