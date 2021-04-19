立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（19日）開會討論有關公務員內地及本地教育津貼，公務員事務局局長聶德權建議擴大「本地教育津貼」適用範圍至內地中、小學。惟民建聯蔣麗芸不滿計劃未有涵蓋內地大學，變相令公務員子女「被迫」海外升學。

聶德權指，近年粵港澳合作下，吸引更多青年到內地升學，又指內地教學質素有「吸引力」，認為擴大津貼範圍是「打開一步」，讓公務員子女有多一個「選擇」，惟計劃只適用於2000年入職的舊制公務員。聶補充，截至去年12月底， 合資格申請「本地教育津貼」的公務員約為6萬6千人，當局估計每年會有200宗申請，而津貼額只會維持最多學費的75%，當局會視乎申請反應，需要時會再爭取額外資助。

民建聯蔣麗芸表示不滿，質疑計劃未有涵蓋內地大學，但政府卻資助公務員子女入讀海外大學，變相令公務員子女「被迫」海外升學，「點解仲要逼佢哋入英國」，指對香港青年造成不公。公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵解釋，申請海外津貼年齡已放寬至19歲，另所有香港學生都可以申請「內地大學升學資助計劃」，但遭到蔣麗芸「打斷」，並指「你唔好計全香港先……依度係公務員事務局，講公務員子女」。

津貼未涵蓋新制公務員 聶德權：為保新制福利

工聯會郭偉強關注，「既然要加內地呢部份，點解會併咗喺『本地』，而唔係『海外』？」，稱內地升學的費用與本地不同，「講得內地，理論上即係返屋企住啦」，故應將資助納入海外升學而非本地升學計劃，及提高津貼額。

聶指，不論海外或本地教育資助的金額不會再調整，計劃更希望為公務員子女提供「選擇」，又解釋計劃不屬海外，並反駁指：「本地同內地我哋大家係一個國家」。他又解釋計劃是「新嘗試」，未有涵蓋新制公務員是不希望影響新制福利情況。

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