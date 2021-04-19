區議員宣誓條例表決前夕，再有公民黨區議員退黨。觀塘麗港城區區議員李煒林在Facebook宣佈，經過慎重考慮後，決定退出公民黨，感謝公民黨過去幾年的支援和提攜，強調作為議員，將一如既往着力專注經濟民生地區議題，為社區及香港作出貢獻。

李煒林高票擊敗建制派地膽

過去大半年至少11名區議員退黨的公民黨續損兵，今年29歲的李煒林宣佈退出公民黨。李在2019年區選於麗港城選區一擊即中，以逾六成得票擊敗建制派地膽鄧詠駿當選，當時李是港九市區最高票當選人。

李嘉達因初選案遭還押 決辭任議員

此外，觀塘區議會主席蔡澤鴻則確認，因為初選案正被還押的觀塘區議員李嘉達已辭職，指李嘉達的議員辦事處已結束運作，街坊若有求助需要，觀塘區其他議員會提供協助。

同樣因為初選被還柙的新同盟范國威及民主黨林卓廷早前已經先後辭任西貢及北區區議員。

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