【本報訊】北京修改香港選舉制度，多個民主派政黨至今仍未決定是否派員再參選立法會。以「中間派」自居的新思維主席、已表態積極考慮參加直選的狄志遠稱，即使民主派最終拒絕參選，新思維仍會繼續派人出選，並認為未來立法會應該變成「先民生、後民主」，相信未來兩年若能集中處理民生問題，又指「今時今日仲搞政治對立係冇運行」。

狄志遠接受無綫節目《講清講楚》訪問時稱，即使民主派最終拒絕參選，新思維仍會繼續派人出選，而來屆立法會中，議員走激進和「攬炒」路線空間很細，相信只能發揮「務實理性」的議政作風。

「都係相當有影響力嘅少數」

狄並認為民主派若能合作、團結派人參選，有望取得立法會90席中的15至16個議席，形容「都係相當有影響力嘅少數」，聲稱即使民主派由原本近30席變成未來僅有十多席後，仍能在議會「反映到強而力嘅民意」。

對於民主派若然參選，必要先取得包括人大政協在內的五大界別選委會人士提名，狄志遠指，知道有人大代表希望立法會有多元聲音，願意給予積極支持，加上中央表明不希望立會「清一色」，若然選委會拒絕提名任何民主派參選，「就係同中央背道而馳」，又指中央和特區政府都明白立法會變成「一言堂」對香港不利，亦認為今次選舉制度大改動後，若然對政府施政毫無幫助，「咁就只係捉蟲」。

他亦稱，與民主派人士討論過程中知道「選嘅人係會有嘅」，「我嘅判斷係不同人會用不同方法、平台參選，都係抱住民主派理念參選」。