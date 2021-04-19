港府公佈今晚午夜12時起按熔斷機制，禁止印度、巴基斯坦及菲律賓航班來港14天，做法影響外傭服務輸港。香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心董事總經理張結民回覆《蘋果》查詢表示，本港每日有大約70至120名菲傭抵港，佔整體服務供應兩至三成，推算禁飛14天大約影響約1,000至1,700名外傭來港，僱主開支增逾10%。

他直言，疫情本來已令外傭服務供不應求，外傭有力嗌高叫價，整體薪金比起本來外傭最低工資4,630元高至少一成，甚至有僱主為「搶人」自動加價至月薪6、7千元，有車牌的家庭傭工叫價甚至達1.8萬元。他表示，外傭無法抵港影響服務供應，本地傭工即使轉工也要再向入境處辦工作簽證，等候期由2周至1個月不等，他透露自消息公佈後已收到大量市民查詢，不少僱主擔心禁飛令若延長會影響安排，他亦關注若果大量本地外傭轉工過渡期間入住人多密集的宿舍，環境惡劣或再釀疫情爆發。

防疫措施耽誤外傭開工 憂爆勞資糾紛

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，如果港府未有停止出發去三地的航班，相信對外傭離港問題不大，暫時未聞有本地外傭受禁飛措施影響。不過她指出，入境處收緊了外傭轉工申請簽證的審查，部份未能成功續證的轉工外傭不能留港等候，須返鄉等消息或重新申請，禁飛令或延誤這類傭工的工作安排，加上入境本港要做檢測、隔離21天等，有僱主甚至要求外傭打齊兩針疫苗才可上班，行政措施均耽誤抵港外傭開工，憂慮會引申出工資計算等糾紛。

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