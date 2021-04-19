北角丹拿道港運城2樓的東區婦女福利會黎桂添幼兒園，爆發上呼吸道感染，食物及衞生局上周四（15日）要求全校師生及訪客接受強制檢測。衞生防護中心今日（19日）表示，累計20名3至6歲學童有上呼吸道症狀，求醫後情況穩定，毋須入院；雖然暫時未發現有COVID-19感染，但因為尚有強制檢測樣本未完成化驗，暫時學校未能復課，直至得出所有結果。

20名染病學童分別為6男14女，4月15日起先後出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和發燒等病徵；9人向私家診所求醫，毋須入院。所有人情況穩定。

強檢樣本未驗完 停課5日仍不能復課

學校無辜被強檢，並已停課近5天，中心發言人表示，已向該校提供預防呼吸道感染的建議；該校仍須接受醫學監察，待完成強檢後再與該校商討復課安排。

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