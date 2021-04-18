「反送中」運動期間，不少防暴警員制服將「警察勁揪」等字句貼在頭盔或衣物。《蘋果》獲悉，警隊日前在內部發出通告並引述監警會意見，建議警務人員不要在制服上展示非官方肩章，包括「警察勁揪」肩章。警方回應時證實，已提醒前線人員佩戴徽章時需符合相關規例。若發現有人員違反規定或指引，警方會作出跟進及處理。

前年反送中運動期間，台灣自由創作人馬賽Kyo公開為香港設計的「香港加油」雙向字樣，並開放授權供自由取用。數個月後，街上執勤的防暴警員陸續被發現在其制服貼有直排「警察」、橫排「勁揪」的標籤和肩章。

警方當時回應時指，相關標語並非由警隊提供，亦不涉及警隊開支，但無正面回應是否容許有關做法，僅稱部門就工作服及裝備均有清晰的規定及指引，並已提醒前線人員戴徽章時須符合相關規定及指引，如有違反，管理人員會作出跟進及處理。

事隔逾年發通告倡勿在制服上用非官方肩章

事隔逾年，《蘋果》獲悉，警隊近日以警務處助理處長（服務質素）曾艷霜名義向內部發出通告，提及監警會就「踏浪者行動」期間，有警務人員在制服上貼有「警察勁揪」肩章，建議人員不要在制服上使用非官方肩章。

通告提及，事件涉及2019年11月20日，有市民遭一名隸屬九龍東總區第二梯隊警員拉下護目鏡，再噴胡椒噴霧，該名警員當時貼有寫上「警察勁揪」的肩章。該名市民隨後作出投訴，涉及「濫用職權」和「行為不當」指控。

通告稱，監警會知悉展示「警察勁揪」肩章是用作激勵士氣，但稱警務人員若展示此類非官方肩章，會影響香港警隊的專業形象。監警會建議，要提醒前線警務人員日後不要在制服上使用任何非官方肩章。通告要求有關人員跟進，但未有提及該名被投訴警員的指控是否成立。

警方曾聲稱「警察勁揪」章「並無過錯」

前立法會議員許智峯早前亦投訴拉下其面罩的警務人員，指控包括不妥當貼有「警察勁揪」的章。警方本月回覆許智峯，稱曾向涉事警務人員作出調查和審視相關影片，認為有關「警察勁揪」章「並無影響警隊形象及警方的行動效率」，故相關「行為不當」指控被列為「並無過錯」。

據了解，警務處處長鄧炳強在「踏浪者行動」期間曾口頭指示，執勤警務人員除佩戴階級章、「警察」中英文標識、「忠誠勇毅，心繫社會」及應變大隊隊徽外，不應貼上其他標誌。惟為免影響警隊士氣，前線人員及後亦照貼可也。而在「港版國安法」下，市民的示威和遊行活動幾乎絕迹，警隊人員亦換回正常制服。有意見指，警隊現才再發通告提醒，作用已不大。

在中國大陸的「淘寶網」上，不難找到有網店售賣「警察勁揪」、警隊口號「忠誠勇毅 心繫社會」，以及防暴警展示橫額字句如「遠離 否則開槍」、「警告催淚煙」、「停止衝擊 否則使用武力」等徽章，售價由數元至十數元人民幣不等。

警方回覆查詢時，未有承認或否認曾發出引述監警會建議的通告，但稱一向重視警務人員的形象，就制服及裝備均有清晰的規定及指引，警隊已提醒前線人員佩戴徽章時需符合相關規例。若發現有人員違反規定或指引，警方會作出跟進及處理。

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