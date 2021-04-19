政府將推「疫苗氣泡」，要食肆員工和客人接種疫苗、使用「安心出行」等，才能放寬經營限制。稻苗學會會長黃傑龍表示，上周與政府見面時，當局稱將提供手機應用程式，讓食肆掃描食客「針卡」上的二維碼，若食客的紀錄造假，則責任不在食肆。黃又指，強制食客使用「安心出行」有如放棄一半生意，若當局不作放寬，相信參與食肆會極少。

政府早前宣佈，食肆員工若接種第一劑疫苗，並規定食客必須使用「安心出行」，可放寬至6人一枱，堂食延長至午夜12時。黃傑龍出席港台節目時表示，6大飲食業商會曾向會員查詢，目前約一半客人「填紙仔」，一半客人則使用「安心出行」，食肆目前只有正常的約70%生意，「點會有能力放棄一半生意，博一博希望做多兩個鐘呢？」

黃傑龍：要食肆強制客嘟安心出行 強人所難

黃傑龍形容，要食肆強制客人用「安心出行」是強人所難，認為開放堂食多2小時對防疫影響不大，第一階段應盡量寬鬆，且使用「安心出行」對追蹤疫情亦沒有明顯幫助，不宜再收緊。他估計，若當局不在此作放寬，參與的食肆只會極少，建議食肆若能做到員工有打針和每小時換氣6次或安裝空氣淨化設備，便應獲放寬。

至於第二階段要求食客接種疫苗，並必須使用「安心出行」才可在特定範圍內8人一枱。黃傑龍表示，上周與當局會面時，政府透露正考慮容許自我申報不適合接種疫苗代替打針，相信不需要提供醫生紙。另外，當局又示範使用手機應用程式，掃描食客出示「打針紙」上的二維碼，以確定食客是否已接種疫苗，並表明若顧客提供假資料，責任不在食肆。

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