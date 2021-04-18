前民主派人士狄志遠在傳媒訪問中指，來屆立法會中，議員走激進和攬炒路線的空間很細，相信只能發揮「務實理性」的議政作風，並認為民主派若能「合作、團結」派人參選，有望取得立法會90席中的15至16個議席，他形容「都係相當有影響力嘅少數」，堅信民主派就算由過去70席中有近30席變成未來僅有十多席後，仍能在議會「反映到強而有力嘅民意，喺政治上係好大動員能力。」

1991年在立法局60席中，非建制派已經佔了20席，在中共「完善」選舉，30年後2021年90席中，非建制派倒退回最多15席，比例上由三分一大幅下降至六分一，相信條數小學生都識計。六分一的議席有甚麼作為？大小事務委員會、法案委員會、財委會、人事編制委員會會部由中共直接控制，最重要的改變是近十年行政獨裁的閉門造車及傲慢，對少數派毫無尊重可言，甚至動輒上綱上線。在香港扭曲政制下，直選議員才是真正民意代表，但卻在制度上扮演永遠的反對派，在體制內任由行政權力凌辱。

當選也無法站直反映民意

本來，在英治91及95兩屆立法局，殖民地總督反而知道直選議員背後有香港民意支持，責成政務司霍德及各司級官員，表面上要同直選議員有商有量，進一步退二步，但實際上施政仍然依靠建制派啟聯及保守人士，這就是英國人的政治技巧。泛民有一種虛假的政治參與感，有乜嘢就搵霍德、陳方安生傾，政府就着意幫手處理地區難題，大家有來有往。英治時期泛民無必要同政府「抓爛面」，除了行政機關的治理技藝外，社會主要矛盾是圍繞資源分配，即退休保障、綜援水平、出售公屋、富戶政策、公共醫療收費等，這種問題基本上不存在原則性分歧，有討價還價空間。

泛民之所以在社會上有廣泛影響力，原因不在香港電台、《蘋果日報》及「假新聞」，而是他們有民意基礎，香港人均收入屬世界前列，平均教育水平也是前列，公民社會經過70年代起步至今已經50多年，一個文明成熟的社會，怎可能不知道香港政治體制的停滯及不公平。香港人是以支持直選民意代表來制衡獨裁的官方權力，尤其他們越來越認為特區政府已不代表香港人利益，變了中央的奴才。於是泛民議員即使有各種各樣的不足，但仍一直是得到香港主流民意支持，到了重要關頭，公民社會動員起來，成為泛民後盾。

但在2020年7月之後，香港進入了國安維穩體制，泛民領袖及議員大部份被拘控，身陷囹圄，公民社會全面受壓制、香港電台「整改」、《蘋果日報》不知何時被封，泛民日後還能發動社會力量，制衡政府嗎？經過初選大抓捕，從政者人人頭上有把「國安劍」高懸，這種從政環境，試問又有何尊嚴可言。狄志遠說泛民可以攞到提名，這點我不懷疑，只要中央首肯，實有足夠提名票入閘。但問題不在入閘，也不在當選，而是當選後，聯手投下反對票後，隨時會犯國安法，DQ之餘還追錢破產。

一國兩制徹底「完善」後，香港民主派在體制內已沒有生存空間，即使千方百計討得提名，之後也沒法站直做個正常民意代表，香港人看在眼裏，還會如昔日般支持議會內的泛民？狄志遠這幾年下來他本人的處境，不就是未來泛民的寫照嗎？

劉細良

時事評論員