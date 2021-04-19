多名民主派涉初選案，遭未審先囚個多月，包括前立法會議員范國威（Gary）。本身畫功了得的范最近開了Patreon，分享還柙生活，又有朋友分享對他的印象。最近一篇帖文，Gary素描了「feet-on-wall planks」，示範獄中如何健身。

監獄生活未有消減Gary的意志，他最近開設了Patreon分享獄中生活，Patreon上載了一封他在獄中回覆支持者的信件，提到獄中不能畫水墨畫及練習書法，非常可惜，只能使用鉛筆及木顏色筆素描。

Gary又自畫獄中的健身情況，指自己早午晚都有做多組的健身動作，而畫中的feet-on-wall planks（腳靠牆平板）在獄中也可以進行，他提到自己仍「心存希望」，多謝支持者的勉勵。

除了監獄生活，Patreon也有分享他女兒所畫的畫作，以及他年輕時的照片。

范國威2月底起因初選案被還押，他上月在社交平台宣佈，由於正在還押，無法履行議會職務，故決定辭任西貢區議員，正式結束21年的區議會生涯。

寫信給36人信件收集點

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封面毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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