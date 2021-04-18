【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法，當中36人不獲保釋須還柙；另前年8.18維園流水式集會，黎智英、李卓人等九人被控當天組織及參與未經批准集結，上周五分別判監及緩刑。其中身處荔枝角收押所的李卓人，其fb專頁前日深夜發帖，提到他首日獄中生活，勉勵香港人堅持信念。

吳敏兒︰高牆不能限制我

帖文指，李卓人在荔枝角首日精神不錯，因天雨未能外出，只能在倉內踱步，第一晚睡得不太好，希望能快些有書本及紙筆，以利用時間寫信和記錄心情。他叮囑市民不要記掛他，強調無論遭受甚麽懲罰，就算坐牢也無悔無憾，勉勵港人：「燈在，人在，只要繼續堅持信念，我哋就會看見希望。」

同樣關押在荔枝角的快必譚得志，昨透過fb專頁講道：「一切違反人性，打壓良心的力量，必被生命、真理、自由的力量打敗……我未必睇到香港人勝利，重光香港的一刻，但只要仍有人『見證』這份初衷，榮光依舊在這裏。」

職工盟社交專頁前日深夜分享了吳敏兒上月10日的獄中書，被囚羅湖懲教所的她提到當日首次去戶外球場活動，更揈到百下呼拉圈，心情大好，感慨：「這高牆是高，但我不管它有多高，它的高度不能限制我對香港的愛，也限制不了我對理想的追求。」

身處赤柱監獄的林卓廷，其fb專頁亦於前日發帖，指他還押以來，林卓廷都有關注其他民主派朋友以及手足的判刑新聞，經常因各被告遭不合比例地懲戒判刑而感悲憤。林希望大家加油，不要令他們努力白費。