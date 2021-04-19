港人男同志與伴侶於2017年在英國共諧連理，回港後以綠表資格購入二手居屋，惟房委會拒接納其伴侶屬「配偶」，令二人無法同居，亦無法將物業轉名予伴侶。男同志早前提司法覆核，指房委會政策違憲。案件今開審。申請人指出，終院已裁定同性公務員伴侶可享配偶福利，房委會的政策明顯抵觸終院裁決；並指兩人以為搬離公屋，出資置業便可免受歧視折磨，惟仍飽受歧視，承受很大的情緒困擾，生活在恐懼之中。

本案的申請人是吳翰林，惟庭上透露，吳於去年12月離世，其伴侶李亦豪申請取代先夫成為本案的申請人，房委會不反對。

代表申請人的資深大狀鮑進龍指出，吳、李二人於2017年在倫敦結婚，吳是公屋租戶，但房署政策並不認可兩人的同性婚姻，李不可成為合資格的公屋家庭成員。兩人遂於2018年斥資545萬以綠表資格購入二手居屋，李是家庭的經濟支柱，負責大部份的開支；但房委會同樣拒接納同性伴侶屬「配偶」，李不可成為合資格的居屋家庭成員，丈夫亦不可將物業轉名予他。

大狀指出，終院早前已裁定同性公務員伴侶可享配偶福利並可合併報稅，房委會拒接納同性伴侶為「配偶」，明顯與裁決不符；《基本法》第25條寫明「香港居民在法律面前一律平等」，房委會將同性伴侶排除在政策以外，構成歧視。大狀明言，本案並非要求法庭裁定認可同性婚姻，只是針對涉案帶有歧視的房委會政策提出抗議。

房委會未能提供受影響異性伴侶家庭數據

大狀續指《基本法》第37條寫明，「香港居民的婚姻自由和自願生育的權利受法律保護」，直言有關條例是保護性質、而非禁止性質，並無禁止同性婚姻；並謂《基本法》是一份活文件，理應是保障所有港人包括同性港人伴侶的權利。

房委會一方指，政策可保障異性伴侶組成傳統家庭，與正當目的有合理關聯（rational connection），若接納同性伴侶為「配偶」，則會影響異性伴侶家庭輪候或購買資助房屋。大狀質疑，房委會並無提交數據，到底認可同性伴侶家庭如何對異性伴侶家庭輪候資助房屋造成影響，是增加輪候時間抑或有其他因素。

此外，大狀指根據中文大學劉德輝教授就同性戀婚姻的研究顯示，同性伴侶只佔整體伴侶的0.6%，而當中只有3.5%與申請人一樣，在外地共諧連理，可見影響是微乎其微。本案申請人吳翰林是放棄了原本居住的公屋，而購入涉案的二手居屋，所放棄的公屋可供其他有需要的人士輪候。

大狀又指出，只有申請人向政府支付補地價後，才可自由轉讓涉案單位，此舉明顯與居屋政策的目的不符，因政策原意是協助收入不高的市民置業；補地價佔單位成交價超過4成，以2018年成交價來計算，金額超過200萬元。聆訊下午繼續。

【案件編號：HCAL2875/19】

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