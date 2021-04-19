港府昨晚宣佈，由於有涉及N501Y變種病毒株的確診者曾到訪尖沙嘴海港城商場，商場須納入強制檢測公告，所有上周日（11日）曾到訪該處的員工及訪客最遲明天（20日）需須接受檢測。

海港城外的流動檢測站今早出現人龍，有上周日曾於海港城逗留20分鐘的市民表示很擔心，指商場範圍很大，不清楚確診者曾到過哪間店舖。海港城在社交平台專頁表示，確診者曾到訪港威商場city’super的甜品外賣檔位Le Dessert，該專櫃已貼出告示，指會暫時停業直至另行通知。

當局早上僅安排2檢測車 下午始再增1架

政府早上在海港城3號停車場設置2輛流動檢測車，直至10時許已有數百人排隊等候檢測，當局中午才安排多一輛檢測車，惟人龍直至下午1時許仍未見縮短。

在海港城附近工作的邵小姐表示，上周日曾在商場逗留約20分鐘，稱有「坐低飲過嘢、除過口罩」。她稱上周日至今已過了8天，坦言「有啲難記得去過邊」，指今早看到新聞，再翻查當日拍攝的照片，才能確定當日曾到訪商場。邵小姐稱對帶有變種病毒的確診者曾到訪商場有點擔心，她稱商場範圍很大，「都唔知佢去過邊間鋪頭，佢（確診者）可能掂過啲貨品」。

指示不清 職員勒令市民「一定要」去海港城外檢測

在尖東工作的高先生指，上周日曾與太太到海港城商場用膳，他們早上曾到尖東另一個檢測站，但該處職員指他一定要回到海港城商場外做檢測。高先生坦言職員指示不清晰，身旁的太太補充，「諗諗吓都唔知係咪，唔緊要啦，嚟咗先」。惟根據強制檢測公告，受檢人士可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心或流動採樣站接受檢測服務。

高先生稱對情況有點擔心，又指雖然確診者到訪商場後8天才知悉事件，但都認為現時要求員工及訪客檢測是「遲好過冇」。

在港威大廈寫字樓工作的周小姐本身毋須接受強制檢測，但她指上周日曾回辦公室逗留不足20分鐘，對情況感到很擔憂，故前來檢測，「睇咗幾篇新聞都唔知佢（確診者）具體去咗海港城邊度，星期六、日一定多人食嘢買嘢，都驚」。

在海港城商場一間餐廳工作的李先生稱，餐廳早上10時半開門，原本打算做完檢測後直接上班，但10時許到達時才發現已有過百人排隊，希望當局安排更多人手協助。他稱公司知悉員工需時排隊做檢測，故不擔心會因排隊遲到。雖然該名確診者帶有變種病毒，但李先生都表示不太擔心，「疫情都咁耐啦，餐廳都有做開清潔」。

Le Dessert旁甜品專櫃照常營業

海港城表示，該名確診者上周日曾到訪港威商場city’super的Le Dessert專櫃。《蘋果》到場視察，Le Dessert約有10個座位，今日未有營業，惟旁邊另一個甜品專櫃仍照常營業。Le Dessert櫃枱設有告示，指一名曾到訪該分店的顧客初步確診，已即時安排清潔公司徹底清潔及消毒，專櫃會暫時停止營業直至另行通知。

海港城中午表示，該名確診者上周日曾到訪港威商場city’super的Le Dessert專櫃。《蘋果》到場視察，Le Dessert約有10個座位，今日未有營業，惟旁邊另一個甜品專櫃仍照常營業。Le Dessert櫃枱設有告示，指一名曾到訪該分店的顧客初步確診，已即時安排清潔公司徹底清潔及消毒，專櫃會暫時停止營業直至另行通知。

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