支聯會主席李卓人因前年參與「8.18」及「8.31」兩場未經批准集會，被判入獄14個月。李卓人入獄前兩日接受多年戰友、職工盟總幹事蒙兆達D100節目「真工道」訪問時形容，今次入獄相對47名民主派因初選被控串謀顛覆國家政權罪的寃案「其實係好渺小」，對為4宗案「埋單」入獄表示坦然，稱最值得擔心的是會否突遭當局「加料」，誣告他干犯《國安法》：「我過去做嘅嘢全部公開，要『加料』唔係難，《國安法》任佢哋點詮釋，紅線任佢哋講講，係隨時可以『加料』。」

政權打壓 香港丁點自由選舉亦被「打爛」

李卓人節目中分享如何渡過入獄前的自由時光，除了與家人忙於搬屋及約見朋友，亦準備好入獄期間希望閱讀的書，相信入獄是「重新整理自己、思考嘅時間」，他亦會在獄中多寫作，包括準備其另一宗案件、10.1遊行的陳詞。他透露，入獄前已向戰友交代對一些社會議題，包括本港政發展、六四集會安排等看法，「就算我入咗去，但知道外邊啲嘢有人做落去，就可以安安樂準備靜修一段時間。」

回顧過去40多年的工運和社運生涯，今年64歲的李卓人指港府現時對人民打壓，比起港英殖民時代更赤裸，包括硬推《國安法》，及透過改變本港選舉制度，令香港丁點的自由選舉元素亦被「打爛」。

他指自己天生是樂觀者，但隨着近年未再出任立法會議員，加上社會思潮改變及《國安法》出台，「真係幾迷失」，坦言：「呢段時間真係低潮，我個樣樂觀，但真係唔知呢個黑暗時間要幾耐，幾時過去無人知」，認為在當前「歷史唔到你講」困境下，只能「繼續做要做嘅嘢」。

「燈在 人在」

談到1989年到北京聲援學運時一度被拘留，更被迫寫悔改書後才獲准返港，李形容：「我而家條命係香港人救，我亦都經歷過89民運，所以一世都係有呢個承擔，要孭住支聯會。」對於今年首度被迫缺席六四晚會，李稱最希望是維園能在六四晚重現去年畫面，認為去年大批港人面對政權威嚇下仍進入維園點起燭光，展示的力量比起過去任何一次六四集會更大，亦是他最感動和覺得「最靚」的一次六四晚會。

由於今年六四身在獄中，六四集會的重擔會由其他人肩負，李直指相信艱難度會更大，「大家都睇到政府今年咁狼，不斷製造恐懼」，但支聯會成員將堅持進入維園點起燭光，而巿民今年即使不進入維園，亦可在不同地方燃點燭光悼念，認為「人心不死已經足夠」。

他入獄前寄語港人「燈在，人在」，認為大家只要堅守崗位，包括在專業上頂住不合理要求，非政府組織和工會繼續維護行業權益，向政府提出訴求，「呢啲嘢要繼續做，大家先會有希望。」

另一工黨成員何秀蘭亦因8.18案被判囚，市民如欲寫信為李卓人及何秀蘭，信件可寄至九龍彌敦道557號永旺行19樓。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！