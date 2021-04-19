空降掌港台的廣播處長李百全，上任首天即引來資深員工「劈炮」，但李仍連番抽起多個節目。《蘋果》獲悉，港台行政部今日（19日）發通告，宣佈前行政署長蔡潔如即日起出任「顧問」一職；至下午5時許，消息指港台再出多張通告，將蔡潔如在港台的職位，由「顧問」 （Advisor） 改為「廣播處長顧問」（ Advisor to Director of Broadcasting）。而2016年時出任深水埗民政事務助理專員的高級政務主任張恩慈，則由上周一（12日）起出任港台高級經理（特別支援）一職。

綜合港台消息人士，暫時未清楚二人的職位實際上是做甚麼。亦有指二人的是「空降」的「新職位」。另有港台消息人士指，相信兩人的委任是為協助李百全進一步整治港台。其中，張恩慈上周一已出任有關港台職位，但港台至今日才出通告。

港台員工質疑廣播處長顧問比處長更高級

港台回覆指，是按既定機制安排人手，落實檢討小組報告的建議。「廣播處長顧問」是一個有時限的短期兼職合約職位，主要職責是就落實報告中關於編輯管理及投訴處理機制，向廣播處長提供意見。港台亦會開設數個其它職位，包括高級經理（特別支援），協助執行報告的建議。至於二人是否「空降」、向何人負責等，惟未有正面回應。商經局回覆《蘋果》查詢時亦只稱，港台會按既定機制安排人手，落實報告的各項建議。

不過，有港台中人指，兩個都是新開職位，質疑「廣播處長顧問」比處長更高級，又斥港台聲稱是為落實小組報告安排人手，「乜落實建議時唔係應該公佈成個改善plan㗎咩？鍾意幾時開位就開位，幾時使錢就使錢。」

翻查資料，蔡潔如1986年加入政務職系，2014年4月晉升為首長級甲級政務官，曾在多個決策局及部門服務，包括政府新聞處、前運輸局，政務司司長辦公室及康文署等，至2009年起出任食衞局副秘書長（食物）、2012年起出任行政署長，前年展開退休前休假。

至於張恩慈2016年曾為立法會選舉，擔任九龍西地方選區助理選舉主任，深水埗民政事務助理專員。翻查政府電話簿，張至今年2月，仍是商經局助理秘書長（通訊及創意產業）A3，惟該頁面現已被刪去，而局方電話簿通訊及創意產業科頁面，只剩「A1」和「A2」兩名助理秘書長。

馬浚偉或入港台任高層

《壹周刊》報道指，藝人馬浚偉將加入香港電台出任高層，負責掌管電視部，有關方面更安排獨立製作團隊，由他製作喜歡的節目。港台回覆時僅稱，馬浚偉下月中開始擔任港台第二台的節目主持，港台明午會舉行記者會交代詳情。

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