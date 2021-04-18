【本報訊】本港疫情反彈，昨新增30宗確診，創逾一個月以來新高，當中29宗為輸入個案，累計個案增至11,684宗，另有10宗初步確診。昨唯一本地個案為本港首宗流入社區變種病毒個案29歲印度裔工程師的女友（第11672號），居於佐敦伯嘉士大廈，該印裔男子完成檢疫後一直住在女友家，疑因此傳染女友。由於她沒外遊紀錄，是本港首宗沒外遊而感染變種病毒個案，暫未確定她有否將病毒再傳染其他人。

根據衞生防護中心資料，該名31歲女患者無病徵，與確診印裔男子一樣驗出帶有N501Y變種病毒株，中心正調查女患者工作及上班日期等。印裔男子3月18日由杜拜抵港，在尖沙嘴華美達華麗酒店檢疫21日，三次檢測呈陰性，至4月8日完成檢疫後，到伯嘉士大廈的女友家暫住，並無病徵。

曾到海港城 商場人士須強檢

據悉，女友上周日曾到海港城商場。政府昨晚公佈，3月29日至4月18日期間，曾身處中環雲咸街60號中央廣場的人士、4月11日曾身處尖沙嘴柯士甸道45至53號地庫惠康以及廣東道海港城（只包括商場）的人士，須於4月20日或之前接受檢測。

食衞局長陳肇始昨出席電台節目時表示，當局非常關注社區發現變種病毒事件，正追查該印裔男患者感染源頭，指患者從杜拜抵港，不排除有較長潛伏期，完成21日檢疫後才確診；亦不排除他來港後在機場，或酒店檢疫期間有交叉感染，衞生防護中心等部門正調查，初步認為涉事酒店空氣和渠管沒異常，政府會加強巡查其他檢疫酒店。陳續稱，另一可能性是患者在社區感染，如屬實即意味社區內已有變種病毒，形容是「最唔想見到嘅」。她稱當局一發現個案，已要求確診者的密切接觸者及伯嘉士大廈居民檢疫，確診者到訪過的長洲食肆、離島渡輪和銀行等亦要強制檢測，呼籲市民提高警覺。

29歲印裔男患者4月14日到過長洲用膳，政府頒令除上星期三與確診者同一日搭過渡輪的人士要強制檢測外，當日身處長洲渡輪碼頭、中環5號碼頭，或當日到過長洲恒樂海鮮菜館的人士，必須今日或之前檢測。昨早有約400人在長洲體育館的流動採樣站排隊進行強制檢測，人龍全日不斷圍着體育館繞圈。

不少長洲居民與確診者同日乘搭渡輪由中環往返長洲，被列入強制檢測名單，長洲居民黃先生說：「係唔合理，政府話要做，你都要做。由香港搭嚟長洲嘅嗰段時間，其實兩班船期都知道，你要求全日搭過新渡輪都要檢測，相信範圍大好多。」至於確診者曾光顧的長洲恒樂海鮮菜館昨並無營業，門外張貼告示稱休息三日。

29宗輸入個案 第四波疫情最多

此外，昨日新增29宗輸入個案，是本港第四波疫情以來單日最多新增輸入個案。其中22人從印度抵港，其餘分別來自印尼、菲律賓、埃及和加拿大，當中24人沒有病徵，10人入住懷疑有防疫漏洞而造成傳播的北角華美達盛景酒店。

前日列為源頭不明初步確診個案、居於啟晴邨康晴樓的31歲幼稚園女教師，因樣本覆檢結果為不確定，需再抽樣本檢測。