【疫情何時了】

【本報訊】疫苗接種計劃開打逾月，甩漏不斷。本港出現首宗一人接種三劑疫苗的個案，當中更涉及「溝針」，惟為事主注射第二和第三針疫苗的私家醫生和社區接種中心均未有察覺事件。有關醫生涉嫌沒有查看事主的「醫健通」接種紀錄，即為事主打針，事主亦未有向接種中心職員交代接種史。

衞生署表示，3月28日接獲盈健醫務中心（港鐵東涌站）鄭廸文醫生通報，當天為一名32歲男士接種第一針科興疫苗後，才在「醫健通」系統上的疫苗接種紀錄，發現事主早在3月12日已於觀塘曉光街體育館接種中心接種第一針復必泰。署方引述醫生指，該男子在診所打針前沒向醫生透露已接種疫苗。

違規醫生僅遭「給予建議」

署方稱根據醫生的報告，醫生於及後覆診已建議事主不應再接種另一針疫苗。惟署方之後在「醫健通」上的電子針卡發現事主沒有遵從建議，4月11日再到伊利沙伯體育館接種中心打第二針復必泰，即前後打了三針；他當時亦沒有向職員透露接種紀錄。

衞生署稱曾巡查涉事的私家診所，沒發現其他違規情況，目前為止沒收到事主的不適報告。署方認為該私醫未有跟隨指引，接種前於「醫健通」先檢查事主的接種紀錄，已發信給予建議，並發電郵提醒所有參與計劃的醫護人員。本報曾致電涉事的診所查詢，惟無人接聽。

負責營運伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄表示，伊館職員會知道病人何時接種了第一針復必泰；但不清楚電腦以至「醫健通」系統，有否記錄或查核病人是否接種了科興或其他疫苗，「呢個我都希望同衞生署了解一下」。

據悉不少醫生懷疑「醫健通」能否紀錄一針復必泰、一針科興，「佢assume嚟親嘅人都係打科興，𠵱家咁會唔會變咗有漏洞呢？」惟衞署並無交代。

西醫工會義務司庫陸偉亮質疑涉事診所「做漏招」，直覺以為病人從未打針，「登記counter（櫃台）可能未必係受過訓練嘅receptionist（接待員），你冇話打過針，人哋未必問。到打針，可能都係姑娘打，醫生都冇見過。」陸提醒醫生應仔細詢問病人的打針史，否則要負上責任，又認為病人本身亦有責任清楚自己接種哪款疫苗。

梁子超料刺激大 恐現免疫偏差

據了解，該名男子已經被轉介至港大醫學院內科學系臨床教授、疫苗事故專家委員會共同召集人孔繁毅跟進，個案會納入港大「溝針」研究一部份。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，由於他注射兩劑復必泰及一劑科興，身體所受的刺激會較大，或會出現罕有極端反應，「理論上咁短時間接種咁多針，第二劑會唔會刺激咗細胞，令第三針免疫反應更加強，甚至出現有免疫偏差，好似攻擊神經系統、血小板等，有可能出現面癱或吉巴氏綜合症」，認為必須多觀察事主數個星期。