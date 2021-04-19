Now新聞台工程人員李小龍指2014年在佔旺區採訪期間，突遭警員搶走鋁梯，及後遭指控襲警被捕。李小龍入稟向警方索償，自言被制服時遭警員施襲。辯方傳召當日有份制服李的警司，警司供稱見涉案警員被鋁梯打後，「轉身指住佢（李），係（被打後）好自然嘅反應」；又指李用梯打到警員後向後移的反應，「就好似做錯嘢咁」。

現為警務處高級警司、機動部隊副校長的莫慶榮指，自己負責訓練警察「打暴動」(Anti-riot)的工作。他供稱當日協助執達吏清理旺角山東街、上海街交界的路障，其間看到李小龍跑入一群示威者中，並站在莫的左邊。

莫在辯方主問時供稱他靠識別防暴頭盔，確認被指襲擊李的紅背包男子是警員，又指「呢種頭盔係警察先有嘅」。莫供稱當時從力度和角度，判斷李有意地襲擊警員，指李將梯掃向警員的右腳位置，形容謂：「見到梯的力度較大，唔係一般碰撞嘅意思，係有意嘅！」

莫又稱從警員和李分別的反應，可反映出警員被襲擊。莫描述警員當時被梯打到後，轉身並指著李，莫認為「被打後指住佢（李）係好自然嘅反應」。另外，莫又指李將梯掃向警員後，即時後退，莫續指「就好似做錯嘢咁，就要即刻走啦」。

莫供稱，涉被鋁梯打的警員在與李糾纏時，曾失平衡向後跌，而莫就伸手從後扶著該警員，糾纏其間莫亦再次見到李用梯打該警員。

莫解釋，因李曾用鋁梯作武器襲擊警員，故他當時認為要控制李手上的鋁梯，並向李作出制服。其後莫將李交給同袍處理，自己繼續控制現場環境。案件明續。

【案件編號:DCPI1635/19】

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