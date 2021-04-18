醫管局下周三（21日）起，轄下8間療養醫院實施特別探訪安排，已接種兩劑疫苗14日以上的探訪者，可自行購買快速抗原測試試劑作病毒檢測，完成測試以取代原先要求的72小時內核酸檢測陰性結果。《蘋果》實測市面常見的3款COVID-19快速測試，發現並非全部屬於抗原測試，市民購買時容易搞錯，部份操作上亦有一定難度，尤其長者未必能掌握。測試最快15分鐘有結果，檢測成本亦不便宜，每次最少需150元。醫管局指，新探訪安排適用於已接種兩劑武肺疫苗14日以上人士，其他訪客仍須跟從舊有安排，探訪時須持有72小時內陰性核酸檢測結果。

《蘋果》從市面上購得的3款不同牌子快速測試，於店內相鄰擺放，均聲稱可用作病毒檢測，每份可用作檢測1或2次，以零售價計算，平均每次檢測價格約150元至250元，包裝聲稱可於15至20分鐘內得出檢測結果。惟其中以血液樣本作測試的款式，包裝上以英文顯示「IgG/IgM Test」測試，即為抗體測試，不符合醫管局特別探訪安排的要求。

其餘兩款試劑則分別要求採用深喉唾液及鼻咽拭子作為樣本，與醫管局提供的免費樣本瓶檢測及政府檢測中心採樣方法相若。兩款試劑包裝上則分別有以中文或英文顯示屬於抗原測試，盒上亦有顯示使用方法、檢測結果解讀方法等資訊。

記者按照3款試劑說明書指示，實測採樣及檢測，每款提供數款不同的用具及器皿。說明書有圖文解說採樣做法，大致容易明白，但部份步驟要求迅速操作，例如須快速將溶液倒入另一器皿，或於10秒內將樣本稀釋等，若無事先仔細閱讀，可能會出錯或超時。

說明書稱採樣後需要等待15至20分鐘，但其實數分鐘測試裝置上已逐漸顯現線條。檢測結果取決於測試裝置上顯示的線條，視乎線條數量及位置，分別有陽性、陰性及無效結果之分，若出現無效結果，說明書指示須重新購買試劑及採樣檢測。以記者的檢測結果為例，3款試劑的測試裝置均只於「C」字旁顯現線條，代表檢測結果陰性。

醫管局回覆指，下周三（21日）起於8間療養醫院實施特別探訪安排，接種兩劑疫苗14日以上探訪者，可自行在家完成武肺抗原快速測試，稱有關安排為探訪人士提供多一個選擇。其他訪客則須跟從原有安排，探訪時持有72小時內的陰性核酸檢測結果。

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