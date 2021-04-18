政府早前公佈「完善」選舉制度綜合修訂條例草案，當中固然有不少爭議內容，但最多人談論的，相信是加入新罰則，將任何人在選舉期間煽惑他人不投票、投白票或廢票定為刑事罪，最高可判監三年。有法律界中人指，除了不少法律界對有關罪名背後法理邏輯感莫名其妙，有政界人士笑言，有些建制中人也私下說，究竟港府如此做法，究竟是否真的不想市民投白票？

有法律界中人說，其實港府要立法禁止煽惑他人不投票、投白票，「大家心態係你想點就點囉！」但既然要立法，正如一些法律學者、大狀所說，「你一定要交代清楚立法理由，例如乜嘢情況下，呼籲選民投白票、唔投票會出現破壞選舉情況；又好似政府話選民投白票唔犯法，但叫人投白票就犯法，點解叫人做一樣唔犯法嘅行為會變成犯法？政府邏輯係點？到𠵱家未見有公開解釋清楚。」

另一政界中人指，雖然建制派必定支持「完善」選舉制度，但對政府大張旗鼓將煽惑他人不投票、投白票或廢票定為刑事罪，其實也有人持不同看法，他引述自由黨黨魁鍾國斌在電台所說，政府原意或許是防止再有泛民動員「35+」等行動出現，但如此做法可或能變「好心做壞事」而帶來反效果，反而刺激市民投白票，「有一啲建制人士亦同鍾國斌有相似睇法，認為政府話投白票合法，但咁高調話叫人投白票犯法，咁即係想點？」而從公佈後網民不斷惡搞投白票一事，明顯已有反效果出現，「所以個建制人士話，有時真係唔知班官點諗政策，次次都係搞出個反效果出嚟」。

季陶

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