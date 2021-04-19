香港大學學生會在本月16日、即香港國安委首辦國家安全日翌日，發公開信指校長張翔於校內推行國安教育為「掛國家安全為幌子，行政治任務為實」；中共官方媒體《人民日報》發表評論文章，批評港大學生會相關公開信為「挑釁、抹黑」一國兩制和破壞憲制秩序，警告校園中的「亂港分子」，「玩火者必自焚」。

稱須「猛藥去痾」除「惡瘤」

港大學生會早前向校長張翔發公開信，指在大學內推行國安教育為斷送院校自主，指校方在政治命令前，視專業操守為無物，向政權折腰，「甘作傀儡，扼殺學術，愧對學士先賢」。

《人民日報》 發表題為《切除港大學生會“毒瘤”，還校園一片安寧》的文章，除指學生會挑釁、抹黑外，又指學生會以往在其刊物《學苑》刊登港獨文章，更曾舉辦美化黑暴的畫展，「在反中亂港的邪路上早已劣跡斑斑」，質疑他們並非學生，而是藏匿在校園中的暴徒。

文章指，香港教育已誤入歧途，必須改革，認為要「猛藥去痾」，去除象牙塔中的「惡瘤」，令「毒教師、毒學生」失去存身之所，更指校園中的亂港分子「玩火者必自焚」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！