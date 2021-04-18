政府最新公佈的防疫措施，索性大刀闊斧，勒令食肆如須逐步擴大復業，必須要顧客使用「安心出行」，不能再以手寫紀錄，還要確保所有員工已接種肺炎疫苗，而創科局更聲言超過370萬人已下載「安心出行」，並在程式全面應用的數個月間，已有超過1.9萬人收到感染風險通知後進行強制檢測，如今進一步以「防疫」措施脅迫食肆、市民屈服，本是意料之內。

在長達一年的「港式抗疫」期間，食肆經歷超過三個月的晚市停業、半年以上的二人或四人有限度營業，連續失去聖誕、農曆新年等的旺季收入不止，再加上必要開支如租金等，食肆希望擴大復業，可以理解，但代價是必須全面使用「安心出行」，更要店舖員工接種疫苗，明顯是政府有意轉嫁所有風險予飲食業界，自己盡收漁人之利，接種率上升之餘，又可擴大「安心出行」資料庫。

恰巧上周政府再就電子消費券向市民交代細節，委託八達通、支付寶、WeChat Pay及Tap & Go四間營辦商發放，除了Tap & Go是由香港電訊自行研發外，其餘三家也是與政府有密切關聯，甚至是全資中資公司，個人資料外洩風險難以避免，就連前私隱專員黃繼兒於2018年受訪時，都自嘲自己「落後」，不會用這些電子支付工具，因外洩資料風險過高。

當然，市民大可以不領消費券，那就不怕被登記資料或外洩行蹤。但試想像派消費券本身是「回水」、還富於民的行為，絕不是政府皇恩浩蕩，正如換轉政府向市民徵稅時，也不會連忙道謝，只會在欠交稅款時徵收附加費作懲罰一樣，所以問題不在於領取與否，是派發方法本身立心不良。一海之隔的澳門政府，就向市民提供電子消費卡及流動支付兩種選擇，而不是迫使市民必須登記指定的電子支付營辦商，做法是高下立見。

無獨有偶，當「安心出行」進一步擴大使用，加上即將在暑假出台的消費券，政府和營運商通力合作，就可以利用市民的消費習慣以及「安心出行」掃碼的行蹤，組成巨大資料庫。誠然，疫情期間港府不斷利用緊急法賦予的權力，無限延伸監控，而特首於記者會時，亦對防疫措施「退場」時間表避而不談，足見政府無意放寬在監控上的措施。

「老大哥在看着你」，不再是反烏托邦科幻小說口號，顯然在香港已經全面適用。相信政府稍稍配合從消費券、「安心出行」所得的資料，以及市民過往的「犯罪」紀錄整合，一套全面的「社會信用系統」將能順理成章的宣佈，與中國大陸接軌。

顧書維

自由撰稿人