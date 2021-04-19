前立法會議員陳淑莊及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，去年4月被指在太子一間酒吧「落半閘」開會，違反四人限聚令，案件今在九龍城法院開審。當日報警的女士供稱，她與友人在附近用餐時，發現很多人進入涉案酒吧，「覺得好離譜，立咗法都目無王法咁」，故決定報警。辯方質疑該女士報警時虛報姓氏，她解釋：「當時時局咁亂，我又見到陳小姐咁敏感嘅人、咁敏感嘅地方，保護吓自己都係人之常情。」至於涉案酒吧有沒有拉低部份閘門，她表示「唔肯定、唔記得」。

被告陳淑莊（49歲）及林瑞華（36歲）各被票控一項「參與受禁羣組聚集」罪，涉嫌於去年4月2日至3日在大南街地舖酒吧「HANDS」犯案。酒吧持牌人陳偉才（32歲）則面對兩張傳票，首罪指他營運涉案酒吧，明知而容許群組聚集；次罪則指他身為餐飲業務負責人，未有遵從食物及衞生局局長指示，容許某人進入酒吧前未有量度體溫，及容許多於四人同坐一桌。

擔心疫情或壞分子聚集

報警的市民潘美美供稱，當晚約10時49分，她偕3名友人在大南街消遣，友人吳楚勤和另一人去涉案酒吧吃晚飯，潘則與另一名雷姓友人在相隔兩個舖位外的糖水舖用餐。潘看見陸續有25至30人進入涉案酒吧，由於當時疫情嚴重，更有「酒吧群組」，她擔心友人安危，可能「有疫情感染，又或者有壞分子聚集，唔知有咩事要發生」，故份外留意。觀察期間，酒吧不時有人走出行人路聊天及吸煙，「總之個門口喺嗰個時間段都好熱鬧囉」。

潘續指，由於其座位看不到酒吧正門，她為了「證實吓我對眼睛」，故特意走到酒吧對面馬路觀察，「唔敢相信限聚令下咁多人入到去，而家酒吧又畀佢入去嘅，講得平民化啲就係『八卦』」。

其後她與雷商量，「覺得好離譜，立咗法都目無皇法咁」，遂於11時40分報警。未幾，她看到一名女子獨自進入涉案酒吧，「我直覺覺得佢喺陳淑莊女士」。控辯雙方不爭議陳的身份。

報警後通知友人速離酒吧 「犯咗限聚令喇！」

潘憶述，她報警後立即致電身處涉案酒吧的兩名友人，稱：「犯咗限聚令喇！快啲走呀！我哋已經報咗警！」由於雷的即製椰皇燉奶仍未出爐，而且「掛住八卦，所以食埋先走」，故將車匙交給潘。酒吧的兩名友人接到電話後，隨即離開酒吧，到車上與潘會合，並問：「你做乜報警呀？發生咩事？」不久警方到場調查，然後酒吧拉閘，陳淑莊與3名男子一起乘的士離開。

辯方盤問時直指潘報警時說謊，但潘否認。辯方指當時她自稱姓「黃」，直至錄口供才告知警方自己姓「潘」。潘解釋：「我覺得呢個係保護我身份嘅理由，並唔係講大話！」又說：「當時時局咁亂，我又見到陳小姐咁敏感嘅人、咁敏感嘅地方，保護吓自己都係人之常情。」

辯方再問，她當時用甚麼電話號碼報警。潘起初稱是「9328」開頭的號碼，在辯方質疑下改稱是「9324」。辯方指出，潘去年4月同意出庭作供，但其後警方持續十多天致電給她，均沒人接聽。潘回應指「我唔知」，自言有兩部手機及4個號碼。

潘又供稱，她觀察涉案酒吧時，沒刻意留意酒吧有否落閘。辯方問她有否留意涉案酒吧拉了部份閘門，她沉默十多秒後稱「唔肯定、唔記得」。

有市民不願出庭 官下令拘捕

控方會傳召3名證人，原本打算傳召另外兩名市民，但未能成功派遞傳票予其中一人，另一人則拒絕作供；若控方舉證完畢後，該名證人仍未到庭，控方將會不提證供起訴陳偉才的次項控罪。控方傳召派遞證人傳票的警員作供，他本月8日向吳楚勤派票，但吳拒絕簽收，表明不願出庭。法庭應控方要求，向吳發出拘捕令。

【案件編號：KCS526408-11/20】

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