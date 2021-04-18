本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情突現暗湧，自周六出現首宗流入社區的變種病毒株個案，患者的女友人昨日（19日）亦確診。而昨日本港新增30宗個案，有29宗為輸入個案，當中22宗來自4月4日從印度新德里來港的UK6395航班乘客，該航班至今錄得43宗個案。

昨日的本地個案為一名31歲女子，與周六確診的29歲印裔男子的友人，同住於佐敦伯嘉士大廈，其病毒樣本同被驗出變種病毒，是首宗未有外遊而染上變種病毒的個案。患者去過的尖沙嘴柯士甸道惠康超級市場及海港城昨日被納入強制檢測。

另外昨日的29宗輸入個案，有22宗來自印度，全部都是4月4日UK6395航班的搭客，而該班航機已累積43宗個案。其餘有4宗來自印尼，菲律賓、加拿大及埃及則各1宗。政府昨日宣佈，禁止國泰來自馬尼拉的航班以及印度Vistara航空的航班從孟買來港14日。同時亦公佈明日起禁止過去21日來自印度、巴基斯坦及菲律賓的人士來港。

政府周日晚公佈的強制檢測大廈及處所，當中包括中環的中央廣場、尖沙嘴柯士甸道惠康超級市場以及海港城商場。根據公告，於3月29日至4月18日期間，曾身處中環雲咸街60號中央廣場的人士，以及4月11日曾身處尖沙嘴柯士甸道45至53號地庫惠康以及廣東道海港城（只包括商場）的人士，須於4月20日或之前接受檢測。

4月18日強制檢測

●中環雲咸街中央廣場

●尖沙嘴柯士甸道45至53號地庫惠康

●尖沙嘴海港城（只包括商場）

澳門4.19起延長隔離印巴菲入境者至28天

澳門政府周日宣佈，因應印度、巴基斯坦、菲律賓的疫情變化，周一（19日）凌晨起，所有入境前28天曾到上述3國的人，須在指定地點接受28天「醫學觀察」。違者除可能要負上刑事責任，亦可被強制隔離。反觀香港現時只要求印度、巴基斯坦、菲律賓等「高風險地區」的抵港者，於指定檢疫酒店強制檢疫21天。

中港貨車司機4月23日起 打完兩針獲確認可免每日檢測

政府周五表示，接獲廣東省港澳事務辦公室通知，由4月23日0時起，已完成接種兩劑疫苗滿14日的跨境貨車司機如透過「粵省事」程式內的「粵康碼」系統，收到廣東省發出的信息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，並毋須進行每日入境核酸採樣。至於未完成接種兩劑疫苗滿14日、或「粵康碼」系統未顯示相關信息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。運輸署指，現時大概有11,000名中港車司機，而當中活躍司機大概有7,000多名。截至4月15日，約有6,700名司機已接種第一劑疫苗，而已接種第二劑疫苗的司機約有5,700名。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周一（19日）會在尖沙嘴海港城3號碼頭停車場設立流動採樣站，為須接受強制檢測的海港城員工及訪客增設流動採樣站。而位於長洲體育館的流動採樣站，周一會由上午8時開放至晚上8時，4月20日會由上午10時開放至晚上8時。至於屯門友愛邨愛暉樓第2座的流動採樣站會延長服務日期至4月20日，並開放予所有市民進行檢測。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月25日）

●黃大仙廣場（至4月25日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月25日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月25日）

●尖東加連威老道100號（至4月25日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月25日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月25日）

●元朗安興遊樂場（至4月25日）

●天水圍天瑞體育館（至4月25日）

●屯門建生社區會堂（至4月25日）

●屯門友愛邨愛暉樓第2座側門對出空地（至4月20日）

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

●長洲體育館（至4月20日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月25日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

供該區須強檢人士或職員

●中環5號碼頭外（至4月19日）

●九龍城啟晴邨欣晴樓旁羽毛球場（至4月19日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●尖沙嘴海港城3號碼頭停車場（4月19日至20日）

●尖沙嘴麼地道15至17號（至4月19日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月18日17:10）

11,684宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多11人出院（第10851、11068、11384、11515、11519、11537、11543、11559、11561、11604、11629、11642號個案），共11,270人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

144名確診者仍留醫；4人危殆（第6607、6794、8078、9907號個案）、3人嚴重（第6386、10358、11654號個案），其餘131人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月18日15:30）

兩岸疫情最新數字：內地周六（17日）新增16宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是廣東4宗、陝西4宗、上海2宗、四川2宗，內蒙古、福建、河南及雲南各1宗，另外上海新增1宗境外輸入疑似個案。大陸累計確診90,499宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,073宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月18日07:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染人數突破1.4億，全球死亡人數突破300萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,162萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.6萬。印度確診人數超過1,452萬，死亡人數超過17.5萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,390萬，死亡人數突破37.1萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●加拿大一星期內發生第二宗接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓的病例，但仍建議民眾接種。衞生部說，第二宗血栓病例的病人居於艾伯塔省，目前正在康復。基於現有數據，加拿大仍認為接種阿斯利康疫苗的好處大過潛在風險，將繼續監察接種情況，評估任何新的安全考量。

●美國阿拉斯加州州長鄧里維(Mike Dunleavy)宣佈，由6月1日起，所有從州內各主要機場入境的旅客，可獲免費注射疫苗，希望藉此打救面臨困境的旅遊業。他說：「我們想告知旅客，如果你來阿拉斯加…只要你想，便可免費接種疫苗。」他說，安克雷奇(Anchorage)和費爾班克斯(Fairbanks)國際機場都有免費疫苗接種，而州政府仍和另外一些機場在磋商中。

●為防輸入變種病毒，法國宣佈來自阿根廷、巴西、智利和南非旅客，抵步後要隔離10天，否則要罰款。法國又禁止來自巴西的客機，至於其餘3國的航空交通則不受影響。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,623,438 (566,873)

印度 14,526,609 (175,649)

巴⻄ 13,900,091 (371,678)

法國 5,321,176 (100,752)

俄羅斯 4,640,537 (103,451)

英國 4,401,113 (127,507)

⼟⽿其 4,212,645 (35,608)

意⼤利 3,857,443 (116,676)

⻄班牙 3,407,283 (76,981)

德國 3,139,683 (79,901)

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