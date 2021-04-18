【本報訊】碼頭工人譚雙貴本月初乘搭公司接駁車往碼頭開工途中暈倒不治，遺下妻子、三名幼子及父母，一家頓失經濟支柱，殮葬費也成問題。譚妻對丈夫猝然離世泣不成聲，她只望努力將三名兒子撫養成人。

遺孀孭起重擔

37歲譚雙貴生前在青衣九號碼頭任職倉務員，需24小時輪班，平均月薪兩萬多元。他與31歲妻子周潔育有三名兒子，分別10歲、四歲和兩歲，家中還有年過六旬父母，三代同堂幸福美滿。未料本月9日，譚上班途中暈倒送院，譚太趕到醫院時已天人永隔。

譚太眼中，丈夫是100分好爸爸、好丈夫，「幫我洗衫，見我攰幫我拖地」。譚太回想昔日種種泣不成聲，指丈夫為給兒子更好生活，相當節儉，「佢唔食晏，慳返啲錢比三個囝囝」。

譚太續稱，丈夫生前為賺取多點收入，盡量不放假，長期在碼頭留宿，每周只有兩天可與兒子見面，惟丈夫寧犧牲休息時間也帶同家人外出遊玩。

多年來譚努力工作，但一家生活捉襟見肘。三個月前，原任職維修的譚父遭裁員，一家重擔更落在譚一人身上，數月來一家已近耗盡積蓄。茫茫前路，多年未外出工作的譚太誓言負起重責，照顧家人。市民如希望捐款予遺孀，工業傷亡權益會可代為轉交支票（抬頭：周潔）。