【本報訊】食衞局長陳肇始昨稱，不排除本港首宗變種病毒的確診男患者是入住酒店檢疫期間被交叉感染。本報翻查資料，發現該29歲印度裔男患者3月19日入住尖沙嘴華美達華麗酒店至確診其間，該酒店另有四名患者帶變種病毒。有專家認為當局除徹查酒店交叉感染可能性，亦應盡快公佈各患者病毒基因是否一致。

據衞生防護中心資料，本月暫錄177宗輸入個案，撇除機場確診個案，最少53名患者報住Best Western集團旗下共六間華美達或華麗酒店，當中20人有N501Y變種病毒株，佔本月63宗變種病毒個案31.7%。華美達華麗酒店收費便宜，部份房間21日檢疫期連三餐收費僅約8,000元，深受外傭僱主歡迎。

專家促公佈基因排序結果

本港首宗變種病毒個案的29歲印裔工程師，入住尖沙嘴華美達華麗酒店檢疫21日，離開酒店八日後確診，由他3月19日入住起計至確診，該酒店另有四名患者帶變種病毒，來自菲律賓和印尼，是第12或19日樣本確診。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，現階段未能排除該患者在酒店受感染，「雖然病毒可以超過21日潛伏期，但酒店始終係群集環境，（防疫規格）唔能夠同隔離營相比，就算有交叉感染，可能都係意料之內」。他認為當局應徹查該酒店五名患者的房間位置、接觸史等；若他們屬相鄰或相對房號，不排除病毒透過空氣短距離傳開，或透過餐具、把手等接觸傳播。當局亦應盡快公佈五名患者的病毒基因排序結果，若高度脗合，證明酒店有交叉感染。

翻查本月63宗變種病毒，僅10人有病徵，梁認為N501Y的無症狀感染比率大致與其他病毒株一樣，「另一原因係輸入個案患者較年輕，好少嚴重感染」。由於預期來自東南亞的輸入個案不斷增加，本地出現變種病毒或反映現行熔斷機制「唔夠理性」，應考慮施加更嚴厲「禁飛令」。

華美達酒店稱，政府翻查閉路電視紀錄，五名變種病毒患者「完全沒有離開客房」，亦沒接觸任何人士，重申任何隔離客人不准步出房門。酒店又稱，經政府檢查通風系統及渠道設施，證實沒交叉感染風險，政府已為隔離住客作額外檢測。本報向衞生署查詢五名患者的病毒基因排序是否脗合，昨晚未獲回覆。