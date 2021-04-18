皇仁書院創校近160年，去年開放日因疫情取消，今年則訂於本周五（23日）及周六（24日）舉行網上「虛擬開放日」。全新網站利用立體攝影技術設「虛擬校園遊」，校友可藉此「重遊舊地」。星級校友中大前校長沈祖堯及科大前校長陳繁昌則在海外拍片為師弟們打氣。

負責統籌活動的學生會會長顏溢飛指，開放日是皇仁的年度盛事，惟去年因疫情被迫取消，今年決定改為網上舉行，並以「重生 Nirvana」為主題，盼同學跳出舊有框框，重拾熱情與希望。學生會將利用網站及社交平台向公開展視學生的專題研習等學習成果。

副會長容志恆補充，該校逾30個學會將利用「Discord」平台，播放學會片段和分享，並線上解答家長的升中查詢。他坦言，網上活動雖不及以往實體開放日，「但起碼喺依個時勢，我哋都做咗我哋最大工夫」。

舊生會賀百周年另設展覽 展創校以來珍貴文物

今年適逢皇仁舊生會成立百周年，舊生會行政及財務副會長朱啟明表示，開放日揭幕儀式將設於校內皇者仁風校史館的「百載兄弟情——皇仁舊生會百周年會慶」特別展覽，展示校刊《黃龍報》 、歷史剪報及相片等文物。朱呼籲各屆身處世界各地的師兄弟參與今次母校盛事，「就算疫情係點，傳統都係會繼續」。

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